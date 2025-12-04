पलक मुच्छल ने तोड़ी चुप्पी, भाई पलाश और स्मृति मंधाना की शादी के पोस्टपोन होने पर बोलीं…

संक्षेप: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने पर अब सिंगर पलक मुच्छल ने बयान दिया है। उन्होंने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया।

सिंगर पलक मुच्छल ने अपने भाई पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी पर बात की है। उन्होंने ये नहीं बताया कि दोनों की शादी कब होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि दोनों परिवारों ने मुश्किल समय देखा है। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि वे इस वक्त ट्रोलिंग का सामना कैसे कर रहे हैं।

पलक ने क्या कहा? पलक ने फिल्मफेयर को दिए बयान में कहा, “मुझे लगता है कि परिवारों ने बहुत मुश्किल समय देखा है। जैसा कि आपने अभी कहा, मैं बस यह दोहराना चाहूंगी कि हम इस समय पॉजिटिविटी पर विश्वास करना चाहेंगे। हम जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाना चाहेंगे। हम मजबूत रहने की कोशिश कर रहे हैं।”

प्रेमानंद महाराज से मिले पलाश मुच्छल शादी टलने और सोशल मीडिया पर बेवफा का टाइटल मिलने के बाद पलाश मुच्छल वृंदावन गए थे। वहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। वहीं अब आध्यात्मिक गुरु से उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

पलाश और स्मृति की शादी के दौरान क्या-क्या हुआ स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। कपल और उनके परिवार ने शादी से पहले की रस्मों में हिस्सा लिया था और साथ में डांस भी किया था। हालांकि, शादी वोल दिन स्मृति के पिता बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके तुरंत बाद, पलाश को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।