Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकिस्तानी यूट्यूबर ने की रणबीर कपूर की रामायण के ट्रेलर की तारीफ, बोले-हॉलीवुड के लोगों से करवाया

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर देखने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपना रिएक्शन दिया है। फिल्म के बजट और VFX को लेकर अपनी बात रखी है। ट्रेलर देखने के बाद पाकिस्तान में भी फिल्म का इंतजार हो रहा है।

pakistani youtuber praised ranbir kapoor ramayana trailer
पाकिस्तानी यूट्यूबर ने की रणबीर कपूर की रामायण के ट्रेलर की तारीफ

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के ट्रेलर को दुनियाभर से रिएक्शन मिल रहा है। ट्रेलर में नजर आए किरदार सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ट्रेलर को मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस ट्रेलर को खूब पंड किया जा रहा है। पड़ोसी देश के यूट्यूबर ने नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली रामायण की तारीफ की है। उन्होंने फिल्म के मोटे बजट पर भी अपनी बात रखी है।

पाकिस्तानी यूट्यूबर ने की रामायण के ट्रेलर
पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम पर रामायण ट्रेलर पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत हैरान है कि इस फिल्म पर इतनी बड़ी रकम खर्च की गई है। माविया ने लिखा, 'पाकिस्तानी व्यूवर होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रामायण का ट्रेलर यहां है और इंडिया और बॉलीवुड इतना पैसा कहां से ला रहा है?' उन्होंने आगे तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म का ये मोटा बजट इस ट्रेलर में नजर आ रहा है। वो कहते कहते हैं, 'फिल्म के बजट के बारे में सोचो एक हजार करोड़ और ये ट्रेलर में नजर आ रहा है। ये फिल्म बड़े स्केल पर बनाई जा रही है।VFX बहुत ही शानदार लग रहा है। इन्होंने हॉलीवुड के लोगों से VFX करवाया है।' माविया ने आगे लिखा कि वो इस ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म के लिए भी एक्साइटेड हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:अजय देवगन के करियर की बेस्ट 10 फिल्में, 8.2 रेटिंग वाली इस फिल्म ने मचाया था गदर

पाकिस्तानी यूजर्स के पोस्ट पर यूजर्स का रिएक्शन

माविया के इस पोस्ट पर कई लोगों ने उन्हें सही करते हुए फिल्म का बजट 4000 करोड़ बताया है वहीं कुछ ने उन्हें ट्रेलर की तारीफ करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। यूजर्स ने लिखा कि अब वो भी फिल्म देखने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर में रणबीर और यश को देखने के बाद यूजर्स इनकी टक्कर देखने का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:मंगल भवन अमंगल हारी…सीरियल रामायण में नहीं इस फिल्म में गाई गई थी ये चौपाई


रामायण के पहले भाग में होगा सीता हरण तक का किस्सा
बता दें, रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। हाल में ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसे अभी तक 13 मिलियन लोगों ने देख लिया है। फिल्म को को दो भागों में बनाया जा रहा है। पहला भाग इस साल दिवाली के मौके पर दस्तक देगा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले भाग में राम जन्म से लेकर सीता हरण और हनुमान मिलन तक का किस्सा दिखाया जाएगा। आगे की कहानी दूसरे भाग में दिखाई जाएगी। दूसरे भाग में सुग्रीव, हनुमान और रावण से युद्ध की कहानी को दिखाया जाएगा। फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर धमाका करेगा।

ये भी पढ़ें:रामानंद सागर की रामायण के इंद्रजीत ने जीनत अमान के साथ दिया था सबसे खूबसूरत गाना
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Ramayana Ranbir Kapoor yash
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।