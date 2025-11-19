Hindustan Hindi News
Dhurandhar: पाकिस्तानी दर्शकों को भी पसंद आया धुरंधर का ट्रेलर, देखें रणवीर सिंह की मूवी पर क्या बोले

संक्षेप: धुरंधर मूवी का ट्रेलर पाकिस्तान के दर्शकों के बीच भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोगों मूवी देखने की इच्छा जता रहे हैं तो कुछ को मलाल है कि उनके मुल्क में यह फिल्म क्यों नहीं बनी।

Wed, 19 Nov 2025 03:26 PM
धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं। कुछ मूवी लवर्स फिल्म का इतंजार कर रहे हैं। कुछ इसमें हिंसा के खिलाफ लिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के दर्शकों के रिएक्शन भी वायरल हैं। इंट्रेस्टिंग बात है कि कुछ पाक दर्शक फिल्म देखने की इच्छा जता रहे हैं। वहीं कुछ अपने मुल्क का ही मजाक उड़ा रहे हैं। बता दें कि अर्जुन रामपाल ISI के मेजर इकबाल के रोल में हैं। संजय दत्त ने पाकिस्तानी पुलिस अफसर चौधरी असलम का रोल निभाया है। अक्षय खन्ना रहमान डकैत बने हैं और रणवीर सिंह RAW एजेंट एमके शर्मा बने हैं।

पाकिस्तानियों को पसंद आया ट्रेलर

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर के ऑफिशियल ट्रेलर को एक दिन में 6,786,485 लोग देख चुके हैं। मेकर्स का दावा है कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि ये रिवील नहीं किया गया कि मूवी की स्टोरी क्या है और वो कौन सी घटनाएं हैं। हालांकि ट्रेलर देखकर समझ आ रहा है कि मामला भारत-पाकिस्तान और उनकी इंटेलीजेंस एजेंसीज से जुड़ा है। यूट्यूब पर इस ट्रेलर पर कई सारे रिएक्शंस दिख रहे हैं। इनमें कुछ पाकिस्तान से भी हैं। एक ने लिखा है, पाकिस्तानी हूं लेकिन मुझे ट्रेलर पसंद आया। एक ने लिखा है, मैं पाकिस्तान से हूं। चौधरी असलम, रहमान डकैत और बाकी कई पाकिस्तान के असली लोग रहे हैं। यह फिल्म देखने लायक लग रही है।

कुछ पाक दर्शकों को हो गई गलतफहमी

एक पाकिस्तानी ड्रामा पेज पर भी संजय दत्त की तस्वीर पोस्ट की गई है। साथ में चौधरी असलम की असली तस्वीर है। इस पर कई पाकिस्तानी लोगों के कमेंट्स हैं। एक ने लिखा है, ऐसी कहानियों पर मूवीज पाकिस्तान में बननी चाहिए पर हम तो आशिकी माशिकी से बाहर नहीं आ पाते। एक ने लिखा है भाई पाकिस्तान में ऐसी फिल्म बन गई तो लगेगा कि टीवी सीरियल बनाए हैं। कराची के एक दर्शक ने लिखा है, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा है, ऐसा लग रहा है कि ये भारत नहीं पाकिस्तान की फिल्म है। हैरानी हो रही है कि पूरा पाकिस्तानी पैकेज है। कुछ लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि ये फिल्म पाकिस्तान की बहादुरी पर है। एक ने लिखा है, जो काम पाकिस्तान न कर पाया, भारत ने कर दिया। एक ने लिखा है, हिट होगी हिट लेकिन अपने राइटर, डायरेक्टर सब सो रहे हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
