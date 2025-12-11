धुरंधर फिल्म का पाकिस्तानी दर्शकों ने किया रिव्यू, की रणवीर सिंह की तारीफ, बताया कितनी है सच्चाई

संक्षेप: Dhurandhar: धुरंधर फिल्म के लिए भारत ही नहीं पाकिस्तान के लोगों के बीच भी काफी एक्साइटमेंट है। अब कुछ पाकिस्तानी लोगों ने मूवी देखने के बाद रिव्यू दिया है। इन दर्शकों में एक शख्स कराची का है।

रणवीर स्टारर फिल्म धुरंधर भारत ही नहीं पाकिस्तान तक चर्चे हैं। जहां भारत के दर्शक अब पाकिस्तान के ल्यारी गैंगवॉर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि उनके यहां की कहानी कैसी दिखाई गई है। दोनों देशों के लोगों के मन में यह भी सवाल है कि धुरंधर में जो दिखाया गया है वो कितना सच है। इस पर लोगों के अलग-अलग मत है। अब कुछ पाकिस्तानी लोगों का रिव्यू वायरल हैं। उनका कहना है कि फिल्म जरा भी एंटी-पाकिस्तान नहीं है।

पाकिस्तान के दर्शकों का रिव्यू एक पाकिस्तानी X यूजर ने लिखा है, धुरंधर में चौधरी असलम को कैसे दिखाया गया है? प्लीज ये मत बोलना कि उन्हें नेगेटिव या करप्ट दिखाया गया है। वह लेजंड थे जिन्होंने अकेले क्रिमिनल्स को डराकर रखा था। इस पर पाकिस्तान के रिव्यूअर का वीडियो है जो कि अब्रॉड रहते हैं। वीडियो में कुछ दोस्त धुरंधर देखने के बाद इस पर रिव्यू देते हैं। लड़की बोलती है, मूवी मस्ट वॉच है। बहुत अच्छी फिल्म है, समझ नहीं आ रहा कि सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है। दूसरी लड़की बोलती है कि उन्हें रणवीर सिंह की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कोई भी एक्टर ऐसा नहीं था जिसे कहा जा सके कि खराब एक्टिंग की थी। वहीं एक लड़का पाकिस्तान के लोगों से अपील करता है कि यह फिल्म देखकर आएं। यह ऐंटी पाकिस्तान नहीं है। इसमें हिस्ट्री और फैक्ट्स दिखाए गए हैं। एक लड़की साथ गए शख्स से बोलती है, आपके तो शहर (कराची) पर बेस्ड थी। वह बोलते हैं, एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित है।



