धुरंधर देखकर पाकिस्तान दर्शक ने बताए लूपहोल्स, बताया ल्यारी में लड़कियां क्या नहीं कर सकतीं
धुरंधर के दोनों पार्ट पाकिस्तान में खूब देखे जा रहे हैं। अब वहां के एक दर्शक का वीडियो वायरल है। उसका कहना है कि फिल्म थोड़ी ओवररेटेड है। उसने कुछ लूपहोल्स भी बताए जो पाकिस्तान में संभव नहीं है पर धुरंधर में दिखाया गया है।
धुरंधर और धुरंधर 2 द रिवेंज, आदित्य धर की दोनों फिल्में पाकिस्तान के लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के दर्शकों का वीडियो वायरल है। उन्होंने फिल्म की तारीफ की है लेकिन बताया है कि पाकिस्तान में क्या संभव नहीं है जो फिल्म में दिखाया गया है। दर्शक का कनेक्शन ल्यारी से है। उन्होंने वहां के गैंगवॉर पर भी बात की। साथ ही कहा कि पाकिस्तान में कोई लड़की घर छोड़कर ऐसे किसी के साथ रहने जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। उसने सारा अर्जुन की मिनी स्कर्ट पर भी बोाल।
धुरंधर को बताया ओवररेटेड
यह वीडियो द बेशरम फूडी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। इसके साथ कैप्शन है, मैंने बाली में एक पाकिस्तानी से धुरंधर के बारे में बात की। इस वीडियो में पाकिस्तान का बंदा बोलता है, 'धुरंधर थोड़ी सी ओवररेटेड है। जैसे वहां पर एक लाइन है जो हर कराचीवाले को बहुत फनी लगी कि जो ल्यारी को कंट्रोल करता है, वही कराची को कंट्रोल करता है। जो पूरे कराची को कंट्रोल करता है, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। हम कराचीवाले कहते हैं कि कराची लावारिस शहर है। पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो लाहौर को कंट्रोल कर ले वही बहुत है।'
कैसा है ल्यारी का गैंगवॉर
पाकिस्तान के उस बंदे ने बताया कि उसका परिवार ल्यारी से ही है। वहां कुछ गैंग वाली हिंसा थी। लेकिन वो वैसी ही थी जैसे दो पड़ोस के गैंग के बीच होती है। धुरंधर में एक चीज और फनी थी कि एक लड़की मिनी स्कर्ट पहनकर घूम रही थी। उस बंदे के साथ बैठी लड़की बोली, 'पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिनी स्कर्ट में एक लड़की रात में सड़क पर घूम रही है। ऐसा नहीं होता है वो भी ल्यारी के अंदर।'
उर्दू में नहीं होते साइनबोर्ड
लड़का बोलता है, 'पार्टी में और रेव में उर्दू में साइन बोर्ड्स लिखे थे, टॉइलट में भी। ऐसा नहीं होता है। उर्दू में साइन बोर्ड नहीं होते, इंग्लिश में ही होते हैं। सिनेमैटोग्राफी बढ़िया थी। फिल्म बढ़िया थी, हमें मजा आया। गाने बहुत अच्छे थे।'
धुरंधर की कहानी
धुरंधर फिल्म एक इंडियन स्पाई हमजा की कहानी है। वहां घुसकर एक मिनिस्टर की बेटी को जाल में फंसाता है और ल्यारी के लोकल गैंग में शामिल होकर कई आतंकियों को ठिकाने लगाता है। फिल्म पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में बैन है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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