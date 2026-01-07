Hindustan Hindi News
तारा का फैन हूं…पाकिस्तानी यूजर्स ने वरुण को दिया सनी देओल के लिए मैसेज, बोला-मेरा सलाम कहना

संक्षेप:

पाकिस्तान के एक यूजर ने वरुण धवन के पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक खुद को सनी देओल का फैन बताया है। यूजर ने ये भी पूछा कि फिल्म बॉर्डर 2 पाकिस्तान में कब रिलीज हो रही है। वरुण धवन ने इस पाकिस्तानी फैन को जवाब दिया है।

Jan 07, 2026 06:57 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है। उससे पहले एक्टर ने X पर अपने फैंस के सवालों के जवाब के लिए एक सेशन रखा था। इस दौरान वरुण को पाकिस्तानी फैन भी मिला जिसके सवाल ने X यूजर्स को खुश कर दिया। यूजर ने खुद को सनी देओल का फैन बताया है. वरुण धवन ने इस पाकिस्तानी फैन को अपने अंदाज में जवाब दिया है।

पाकिस्तान में निकला सनी देओल का फैन

X पर अली हैदर मीरानी नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है। अली ने अपने बायो में खुद को सिंध पाकिस्तान का बताया और खुद को सनी देओल का फैन।वरुण धवन सेशन में अली ने लिखा,'भाई आपकी बॉर्डर 2 पाकिस्तान में कब रिलीज होगी। और मैं तारा सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं, उनको मेरा सलाम कहना'। वरुण ने इसके जवाब में लिखा, 'बॉर्डर 2 1971 वॉर और कुछ सच्ची घटनाओं पर बेस्ड फिल्म है। और मुझे यकीन है सनी सर के पाकिस्तान में भी फैन हैं।

बॉर्डर 2 में दिखाई जाएगी तीनों सेनाएं
बता दें, 1997 में आई जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म बॉर्डर को ऑडियंस का जबरदस्त रिएक्शन मिला था। इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉरमेंस को पसंद किया गया था। अब मेकर्स बॉर्डर 2 ले कर आ रहे हैं। इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। हाल में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था और बी ऑडियंस को ट्रेलर का इंतजार है। फिल्म में जल, थल और वायु सेना के जवानों को जंग के मैदान में लड़ते दिखाया जाएगा।

फिल्म का इंतजार

हाल में मेकर्स ने फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना 'घर कब आओगे' का नया वर्जन BSF के जवानों के बीच जैसलमेर में लॉन्च किया था। अब ऑडियंस को फिल्म का इंतजार हो रहा है। बॉर्डर 2 23 जनवरी को थिएटर में रिलीज हो रही है। इस वॉर ड्रामा फिल्म में पहली बार वरुण धवन और अन्य एक्टर्स नजर आएंगे।

