इस एक्टर के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर पार भिजवाई ही गर्म जलेबी-मिठाई, इंडियन कमांडर ने चाय से किया स्वागत
हिंदी फिल्मों के इस एक्टर-डायरेक्टर के लिए पाकिस्तान में भी दीवानगी थी। ऐसे ही एक बार पाकिस्तानी सैनिक ने अपने इस चहेते स्टार के लिए सरहद पार से जलेबी और मिठाई आई थीं। पाकिस्तान के सैनिकों में अपने लिए इस प्यार को देखकर एक्टर भावुक हो गए थे।
हिंदी फिल्मों के लिए दीवानगी दुनियाभर में देखी गई है। पाकिस्तान में भी फिल्मों और कलाकारों को पसंद किया जाता रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब हिंदी फिल्मों के एक्टर्स के लिए पाकिस्तान के सैनिकों में भी क्रेज था। 70 के दशक का एक ऐसा ही किस्सा है जब इस फिल्म स्टार की एक झलक के लिए पाकिस्तान के सैनिकों में दीवानगी देखी गई थी। यहां तक कि इन सैनिकों ने अपने मुल्क में पैदा हुए इस एक्टर के लिए ग्राम जलेबी सरहद पार भिजवा दी थी। ये अत्कोर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए राज कपूर थे।
कश्मीर गए थे राज कपूर
साल 1973 में राज कपूर के डायरेक्शन में एक फिल्म रिलीज हुई थी बॉबी। इस फिल्म से एक्टर-डायरेक्टर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक मजेदार किस्सा है। फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर अपनी यूनिट के साथ कश्मीर में मौजूद थे। एक दिन राज कपूर ने शूटिंग से ब्रेक लेकर बैरिकेड्स पार करते हुए बंकर में की ओर गए और भारतीय सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान राज कपूर ने कमांडर से मिलने की इच्छा जताई। जब ये बात तैनात कमांडर को पता चली तो उन्होंने राज कपूर का ग्रैंड वेलकम किया।
पाकिस्तान से आई जलेबी
कमांडर ने राज कपूर को अपनी जीप में बैठाया और भारत-पाकिस्तान की बॉर्डर के पास ले गए। सरहद पर मौजूद सैनिकों ने देश के सबसे बड़े कलाकार का स्वागत चाय और पकौड़े से किया। इसी दौरान सरहद पार सैनिको को रेडियो/वायरललेस के जरिए पता चला कि दूसरी तरफ भारतीय बॉर्डर पर राज कपूर आए हुए हैं। कुछ ही समय में सरहद पार पाकिस्तानी बॉर्डर पर कई गाड़ियां पहुंची। उस समय पाकिस्तान में भी राज कपूर का जबरदस्त क्रेज था। पाकिस्तान के सैनिकों ने राज कपूर के लिए गर्म जलेबियां और मिठाइयां लेकर पहुंचे। पाकिस्तान से मिले इस प्यार को देखकर राज कपूर भावुक हो गए।
पाकिस्तान से थे राज कपूर
राज कपूर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उनके पूर्वज पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे। बंटवारे से पहले ही राज कपूर भारत आ गए थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने हिंदी फिल्मों में काम किया। उनके चाचा त्रिलोक कपूर भो फिल्मों में एक्टिव थे। राज कपूर ने भी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने एक्टिंग के साथ डायरेक्शन और एडिटिंग में खास योगदान दिया। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्मों और उनके म्यूजिक ने ऑडियंस के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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