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'अगर सलमान खान लाहौर आए तो...', भाईजान के बारे में क्या बोले पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी देखी गई है। हाल में पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद ने कहा कि अगर सलमान खान लाहौर आए तो पब्लिक हॉलिडे करना पड़ेगा। मुस्तफा वहीं हैं जिन्होंने इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन के हिट गाने गाए थे।

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सलमान खान के बारे में बोले पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की के लिए दीवानगी पूरी दुनियाभर में देखी गई है। सलमान जहां जाते हैं उनके फैंस वहां जरूर होते हैं। लेकिन भारत के बाद उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में देखी गई है। कई मौकों पर पाकिस्तानी कलाकारों ने सलमान के लिए अपने प्यार को जाहिर किया है। अब पाकिस्तान के सिंगर मुस्तफा जाहिद ने हाल ने बताया कि अगर सलमान खान पाकिस्तान के लाहौर आ गए तो वहां सरकार को पब्लिक हॉलिडे घोषित करना होगा। सलमान के लिए पाकिस्तान के लोगों में भी अलग दीवानगी देखी गई है।

अगर सलमान लाहौर आए तो…

हाल में फरीदून शहरयार के साथ हुई बातचीत में पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद ने बताया कि उनके देश में बॉलीवुड स्टार्स को खूब पसंद किया जाता है। सिंगर ने कहा कि साल 2007 में इमरान हाशमी अपनी फिल्म जन्नत और आवारापन के लिए पाकिस्तान आए थे। उस दौरान उन्हें उनके देश से खूब प्यार मिला था। मुस्तफा ने आगे ये भी कहा कि अगर कभी सलमान खान लाहौर आ गए तो उस दिन पब्लिक हॉलिडे करना पड़ेगा। वो कहते हैं, ‘बॉलीवुड स्टार्स को बहुत पसंद किया जाता है। मैं हमेशा हंसता हूं कि अगर सलमान खान लाहौर आ जाए तो लाहौर में तो पब्लिक हॉलिडे अनाउंस करना पड़ेगा। इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आपको पता है आर्ट के लिए वहां खूब प्यार है। किसी को पॉलिटिकल सिनारियो से फर्क नहीं पड़ता। लोग जिससे प्यार करते हैं, उससे करते हैं।'

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इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन के लिए गाए यादगार गाने

मुस्तफा ने कई बॉलीवुड के कई हिट गानों को अपनी आवाज दी है। साल 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन के लिए मुस्तफा ने ही गाने गाए थे। उनकी आवाज में इस फिल्म के गाने ‘तेरा मेरा रिश्ता पुराना’, तो फिर आओ मुझको सताओ' खूब पॉपुलर हुए। मुस्तफा ने फरीदून के साथ बातचीत में बताया कि आवारापन 2 रिलीज के लिए तैयार है। और वो इस फिल्म में गाना गाने के मौके को मिस कर चुके हैं। लेकिन पिछले दो दिनों में उन्हें 25 हजार लोगों ने मैसेज कर आवारापन से जुड़ी यादें शेयर कीं। कुछ ने कहा कि वो आवारापन 2 में उनकी आवाज को मिस कर रहे हैं।

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मुस्तफा जाहिद के गाने

मुस्तफा ने मुस्तफा ने आवारापन के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'एक विलेन', 'आशिकी 2', 'रागिनी MMS 2' और 'मर्डर 2' में गाने गाए। मुस्तफा अब पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो और फिल्मों के लिए गाने गाते और लिखते हैं।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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