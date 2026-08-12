आतिफ असलम बोले- पिछले 10 सालों से मैं भारत में बैन हूं, लेकिन अब भी…
Atif Aslam: भारत में साल 2016 से पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा हुआ है। अब 10 साल बाद पहली बार आतिफ असलम ने इस बैन पर खुलकर बात की है।
मशहूर पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने भारत में लगे बैन पर पहली बार रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि भले ही वह लंबे समय से भारत में काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारतीय फैंस के साथ वो आज भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका भी धन्यवाद किया जिन्होंने भारत में उन पर बैन लगाया है। पढ़िए उन्होंने क्या कहा।
भारत में लगे बैन पर क्या बोले आतिफ असलम?
'वन ऑन वन विद क्रिस फेड' यूट्यूब टॉक शो को दिए इंटरव्यू में आतिफ असलम ने कहा, 'भारत में मुझ पर बैन लगे लगभग 10 साल हो गए हैं। यह भारत सरकार का फैसला था। उन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने का फैसला लिया था। अब पाकिस्तान में भी भारतीय कलाकारों पर बैन है। पिछले 10 सालों से मैंने वहां कोई गाना नहीं गाया है। हालांकि, मैं अपने फैंस से जुड़ा हुआ हूं। मेरे फैंस मुझे VPN के जरिए सुनते हैं और CD कॉपी करके लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पाइरेसी को बढ़ावा देता हूं, लेकिन संगीत जहां पहुंचना है, वहां पहुंच ही जाता है।'
भारतीय फैंस के लिए आतिफ असलम का मैसेज
इंटरव्यू के दौरान आतिफ असलम ने अपने भारतीय फैंस के लिए भी एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा, 'इस बात का बुरा न मानें, उदास न हों। मैं हमेशा से आपको बताना चाहता था कि मैं आप लोगों को बहुत याद करता हूं। मुझे वहां काम करना तो याद नहीं आता, लेकिन आप लोग याद आते हैं। मैंने प्लेबैक सिंगिंग से बहुत कुछ सीखा है और अगर यह बैन नहीं लगा होता, तो मैं अपना खुद का संगीत नहीं बना पाता। इसलिए मैं इसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर बैन लगाया, वरना मैं खुद को और बेहतर तरीके से नहीं जान पाता।'
क्यों और कब लगा था पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन?
उरी आतंकी हमले के बाद सितंबर 2016 में, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) ने एक प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने अपने प्रोड्यूसर सदस्यों को निर्देश दिया था कि वे पाकिस्तानी कलाकारों और टेक्नीशियनों को तब तक काम पर न रखें, जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य न हो जाएं। इसके बाद, फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था और CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी अभिनेताओं और कलाकारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और चेतावनी दी थी कि जो संगठन उन्हें काम पर रखना जारी रखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आतिफ असलम के बारे में
आतिफ असलम ने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी रॉक बैंड 'जल' के सुपरहिट गाने 'आदत' से की थी। इसके बाद 2004 में उनके एल्बम 'जलपरी' और फिर बॉलीवुड में 'वो लमहे', 'तेरे बिन', 'तू जाने ना' और 'दिल दियां गल्लां' जैसे गानों ने उन्हें भारत में घर-घर में लोकप्रिय बना दिया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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