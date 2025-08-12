Pakistani Singer Atif Aslam father passes away in Pakistan says reports आतिफ असलम के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़, पाकिस्तान में हुआ पिता का निधन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Pakistani Singer Atif Aslam father passes away in Pakistan says reports

आतिफ असलम के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़, पाकिस्तान में हुआ पिता का निधन

Atif Aslam News: पाकिस्तान के प्रसिद्ध गायक आतिफ असलम एक बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। उनके पिता, मुहम्मद असलम, का पाकिस्तान में निधन हो गया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 05:18 PM
पाकिस्तान के मशहूर गायक आतिफ असलम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता मुहम्मद असलम का पाकिस्तान में निधन हो गया है। इस खबर की पुष्टि कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में की गई है। याद दिला दें, आतिफ असलम ‘तेरा होने लगा हूं’, ‘जीने लगा हूं’, ‘ताजदार-ए-हरम’, ‘वही खुदा है’ जैसे गानों के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध हैं।

77 साल के थे आतिफ असलम के पिता

मुहम्मद असलम 77 वर्ष के थे और कुछ समय से अस्वस्थ थे। खबरों के अनुसार, दिवंगत मुहम्मद असलम की जनाजा नमाज आज (मंगलवार) शाम 5:15 बजे लाहौर के वालेंसिया टाउन इलाके में पढ़ी गई है।

श्रद्धांजलि दे रहे हैं फैंस

इस दुखद खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर आतिफ असलम के फैंस और करीबी लोग उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है, “हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटेंगे। आतिफ असलम के पिता मुहम्मद असलम का निधन हो गया है। कृपया सभी उनके लिए दुआ करें… अल्लाह उन्हें माफ करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन।”

आतिफ के मार्गदर्शक थे उनके पिता

आतिफ असलम ने कई बार सार्वजनिक तौर पर बताया है कि उनके करियर में उनके माता-पिता का योगदान बेहद अहम रहा है। बता दें, मुहम्मद असलम न सिर्फ आतिफ के पिता थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थे। गायक ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि उनके माता-पिता की दुआ और समर्थन के बिना उनकी सफलता संभव नहीं थी।

