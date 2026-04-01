धुरंधर के जमील जमाली एक्टर राकेश बेदी के लिए आया पाकिस्तान से मैसेज, इस पॉलिटिशियन ने भेजा प्यार
धुरंधर 2 में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी के लिए पाकिस्तान से मैसेज आया है। पॉलिटिशियन नबील गबोल ने एक्टर के लिए एक खास मैसेज दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि धुरंधर में जो राकेश बेदी ने निभाया है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है।
आदित्य धर की धुरंधर में राकेश बेदी के रोल को पसंद किया जा रहा है। एक्टर ने एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील जमाली का किरदार निभाया है। दोनों ही फिल्म में उनके काम को पसंद किया गया। कुछ के मुताबिक वो फिल्म की जान थे। अब राकेश बेदी के इस किरदार पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नबील गबोल का रिएक्शन सामने आया है। नबील के मुताबिक राकेश बेदी का किरदार जमील जमाली उन्हीं से इंस्पायर्ड है। उन्होंने राकेश बेदी के लिए मैसेज दिया है।
राकेश बेदी के लिए पाकिस्तान से मैसेज
एक नए इंटरव्यू में नबील ने माना कि वो धुरंधर को मिले रिएक्शन को देखकर हैरान हैं। उन्होंने ये भी वीकार किया कि भारत के लोगों ने फिल्म देखने के बाद वीडियोज बनाए और उन्हें एजेंट कहा। आगे नबील से राकेश बेदी के लिए मैसेज देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, 'राकेश बेदी एक एक्टर हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम दिखने में एक जैसे हो सकते हैं। हमारा दिल, खून, चेहरा सबका एक जैसा है। मैं उनके साथ पर्सनल नहीं होना चाहता हूं।' उन्होंने आगे कहा, राकेश बेदी को मेरा मैसेज देना कि सीनियर एक्टर के तौर पर मैं उनकी इज्जत और उनसे प्यार करता हूं।
किरदार से नहीं है खुश
पिछले साल दिसंबर में जब धुरंधर रिलीज हुई थी तब नबील गबोल ने अपनी नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने मीडिया में बात करते हुए कहा था कि जो उनका रोल दिखाया गया है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनका किरदार असल में बहुत दबंग किस्म का है। मेकर्स ने उनका रोल सही तरीके से नहीं दिखाया।
धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस
बता दें, धुरंधर के बाद दूसरा पार्ट भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रहा है। 19 मार्च को रिलीज ही धुरंधर 2 सिर्फ 13 दिनों में शानदार कमाई कर चुकी है। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने अपने दूसरे ही हफ्ते में कल्कि, KGF 2, धुरंधर जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुष्पा 2 का हिंदी कलेक्शन भी पीछे रह गया है। अब बाहुबली 2 के कलेक्शन पर नजर टिकी हुई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।