ऐश्वर्या को बनाएंगे आयशा, एक्ट्रेस को लेकर पाकिस्तानी मौलवी की टिप्पणी, कहा- अभिषेक से अलग होते ही निकाह...

संक्षेप: पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौलवी ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को विवादित बयान दिया है।

पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौलवी ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को विवादित बयान दिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी वीडियो में वह कहते हैं कि अगर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति (अभिषेक बच्चन) अलग हो जाते हैं, तो एक्ट्रेस उन्हें शादी का प्रपोजल भेजेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐश्वर्या का धर्म परिवर्तन कराएंगे और उसका नाम आयशा राय रखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रार्थना करते हैं कि वे अलग न हों दरअसल, पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का ये वायरल वीडियो उनके किसी पॉडकास्ट के दौरान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में इंटरव्यू के दौरान मौलवी ने कहते नजर आ रहे हैं कि, 'उन्होंने सुना है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच कुछ दिक्कतें हैं, और वे अलग हो सकते हैं। वह प्रार्थना करते हैं कि वे अलग न हों, लेकिन अगर वे अलग होते हैं, तो ऐश्वर्या उनके लिए शादी का प्रपोजल भेजेंगी।'

अभिषेक-ऐश्वर्या के बीच अलगाव की सूरत बन रही वीडियो में कावी ने आगे कहा, 'सुना है कि मियां-बीवी (अभिषेक-ऐश्वर्या) के बीच अलहदगी (अलगाव) की सूरत बन रही है।... अल्लाह करे न हो क्योंकि मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, लेकिन अगर अलहदगी हो जाती है तो इंशा अल्लाह दो चार महीने के भीतर हो जाती है तो उनकी (ऐश्वर्या) की तरफ से भी निकाह का पैगाम आ जाएगा।'