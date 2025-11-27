ऐश्वर्या को बनाएंगे आयशा, एक्ट्रेस को लेकर पाकिस्तानी मौलवी की टिप्पणी, कहा- अभिषेक से अलग होते ही निकाह...
पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौलवी ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को विवादित बयान दिया है।
पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौलवी ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को विवादित बयान दिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी वीडियो में वह कहते हैं कि अगर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति (अभिषेक बच्चन) अलग हो जाते हैं, तो एक्ट्रेस उन्हें शादी का प्रपोजल भेजेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐश्वर्या का धर्म परिवर्तन कराएंगे और उसका नाम आयशा राय रखेंगे।
प्रार्थना करते हैं कि वे अलग न हों
दरअसल, पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी का ये वायरल वीडियो उनके किसी पॉडकास्ट के दौरान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में इंटरव्यू के दौरान मौलवी ने कहते नजर आ रहे हैं कि, 'उन्होंने सुना है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच कुछ दिक्कतें हैं, और वे अलग हो सकते हैं। वह प्रार्थना करते हैं कि वे अलग न हों, लेकिन अगर वे अलग होते हैं, तो ऐश्वर्या उनके लिए शादी का प्रपोजल भेजेंगी।'
अभिषेक-ऐश्वर्या के बीच अलगाव की सूरत बन रही
वीडियो में कावी ने आगे कहा, 'सुना है कि मियां-बीवी (अभिषेक-ऐश्वर्या) के बीच अलहदगी (अलगाव) की सूरत बन रही है।... अल्लाह करे न हो क्योंकि मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, लेकिन अगर अलहदगी हो जाती है तो इंशा अल्लाह दो चार महीने के भीतर हो जाती है तो उनकी (ऐश्वर्या) की तरफ से भी निकाह का पैगाम आ जाएगा।'
राखी सावंत ने भी धर्म बदला
इस पर जब होस्ट ने उनसे पूछा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकते हैं जो गैर-मुस्लिम है, तो मुफ्ती ने राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने और फातिमा बनने का उदाहरण दिया। बाद में, जब होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह ऐश्वर्या का धर्म बदलेंगे और फिर शादी करेंगे, तो कवी ने कहा, 'बिल्कुल! ऐश्वर्या राय का ऐसा खूबसूरत आयशा राय लिखेंगे मजा आएगा।' हालांकि, ये वीडियो कितना सही है कितना नहीं इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये वीडियो लगातार चर्चा में बना है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
