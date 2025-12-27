अपने ही देश में बैन हुआ पाकिस्तान का ये 100 एपिसोड वाला रिएलिटी शो! ये था बंद होने का बड़ा कारण

संक्षेप: यूट्यूब के जरिए हम घर बैठे आज कई भाषाओं और देश के शोज को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा ही रियलिटी शो था, जिसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन विवाद के चलते उसे उसके ही देश ने यूट्यूब से हटा दिया। आइए जानते हैं कौन सा है वो शो और ऐसा क्यों हुआ।

हिंदी शोज के साथ-साथ आज कोरियन शोज और पाकिस्तानी शोज को भी काफी पसंद किया जा रहा है। एक समय था जब लोग सिर्फ घर पर टीवी या फिर सिनेमाघरों तक ही सीमित थी। वहीं, जब से डिजिटल का वक्त आया है लोगों के लिए मनोरंजन के साधन और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यूट्यूब के जरिए हम घर बैठे आज कई भाषाओं और देश के शोज को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा ही रियलिटी शो था, जिसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन विवाद के चलते उसे उसके ही देश ने यूट्यूब से हटा दिया। आइए जानते हैं कौन सा है वो शो और ऐसा क्यों हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ब्रिटेन के रियलिटी शो पर बेस्ड था लाजवल इश्क पाकिस्तान के हम जिस पॉपुलर रियलिटी शो की बात कर रहे हैं उसका नाम 'लाजवल इश्क' है। पाकिस्तान में हाल ही में उनके पहले उर्दू रियलिटी शो 'लाजवल इश्क' को लेकर काफी विवाद हुआ। विवादों के चलते यूट्यूब ने इसे पाकिस्तान में हटा दिया। 'लाजवल इश्क' ब्रिटेन के रियलिटी शो ब्रिटेन के प्रसिद्ध रियलिटी शो 'लव आईलैंड 'पर बेस्ड था। यह शो कुल 100 एपिसोड का था, जिसमें प्यार और रिश्तों की जटिलताएं दिखाई जाती थीं। इस शो को पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट कर रही थीं। यह शो पाकिस्तान में काफी फेमस हुआ था। अपको यकीन नहीं होगा 'लाजवल इश्क' के पहले ट्रेलर को दो मिलियन से ज्यादा बार देखा गया।