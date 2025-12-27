Hindustan Hindi News
अपने ही देश में बैन हुआ पाकिस्तान का ये 100 एपिसोड वाला रिएलिटी शो! ये था बंद होने का बड़ा कारण

संक्षेप:

यूट्यूब के जरिए हम घर बैठे आज कई भाषाओं और देश के शोज को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा ही रियलिटी शो था, जिसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन विवाद के चलते उसे उसके ही देश ने यूट्यूब से हटा दिया। आइए जानते हैं कौन सा है वो शो और ऐसा क्यों हुआ।

Dec 27, 2025 05:27 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी शोज के साथ-साथ आज कोरियन शोज और पाकिस्तानी शोज को भी काफी पसंद किया जा रहा है। एक समय था जब लोग सिर्फ घर पर टीवी या फिर सिनेमाघरों तक ही सीमित थी। वहीं, जब से डिजिटल का वक्त आया है लोगों के लिए मनोरंजन के साधन और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यूट्यूब के जरिए हम घर बैठे आज कई भाषाओं और देश के शोज को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा ही रियलिटी शो था, जिसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन विवाद के चलते उसे उसके ही देश ने यूट्यूब से हटा दिया। आइए जानते हैं कौन सा है वो शो और ऐसा क्यों हुआ।

ब्रिटेन के रियलिटी शो पर बेस्ड था लाजवल इश्क

पाकिस्तान के हम जिस पॉपुलर रियलिटी शो की बात कर रहे हैं उसका नाम 'लाजवल इश्क' है। पाकिस्तान में हाल ही में उनके पहले उर्दू रियलिटी शो 'लाजवल इश्क' को लेकर काफी विवाद हुआ। विवादों के चलते यूट्यूब ने इसे पाकिस्तान में हटा दिया। 'लाजवल इश्क' ब्रिटेन के रियलिटी शो ब्रिटेन के प्रसिद्ध रियलिटी शो 'लव आईलैंड 'पर बेस्ड था। यह शो कुल 100 एपिसोड का था, जिसमें प्यार और रिश्तों की जटिलताएं दिखाई जाती थीं। इस शो को पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट कर रही थीं। यह शो पाकिस्तान में काफी फेमस हुआ था। अपको यकीन नहीं होगा 'लाजवल इश्क' के पहले ट्रेलर को दो मिलियन से ज्यादा बार देखा गया।

आखिर क्या था विवाद

इस शो की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा युवाओं में देखने को मिली थी। लेकिन कई दर्शकों को शो के फॉर्मेट पर आपत्ति थी और उन्होंने इसे बंद करने की मांग की। उन्होंने इस फॉर्मेट को पाकिस्तान के कई पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया। इस शो को लेकर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) को एक याचिका दी गई। इस याचिका में कहा गया था कि ये शो देश के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें बिना शादी के पुरुष और महिलाएं एक साथ रहते हुए दिखाए गए हैं। इसी की शिकायत के बाद यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका अधिकार बंद कर दिया गया। शो के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर यह बताया गया कि राजनीतिक कारणों के चलते यह शो पाकिस्तान में नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि, दर्शकों को सलाह दी गई कि वे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल करके इस शो को देख सकते हैं।

