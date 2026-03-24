पाकिस्तान के असली चौधरी असलम को संजय दत्त के बाबा नाम से पुकारते थे लोग, इस फिल्म के बाद बन गए थे एक्टर के फैन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर में संजय दत्त के किरदार को भी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में संजय दत्त ने चौधरी असलम खान का किरदार निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में चौधरी असलम ने अपना नाम बाबा के नाम पर रख लिया था।
धुरंधर में रणवीर के अलावा संजय दत्त के किरदार को भी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में एक्टर ने पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर SP चौधरी असलम खान का किरदार निभाया है। जब सफेद कुर्ते, पायजामे में संजय दत्त बड़ी सी गन लेकर जब हमला करते हैं तो उनका स्वैग रणवीर भी मैच नहीं कर पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में संजय दत्त के फैन थे। इस बारे में पूर्व जर्नलिस्ट रहे अनिरुद्ध मित्रा ने बताया था।
संजय दत्त के फैन थे असली चौधरी असलम खान
धुरंधर में संजय दत्त ने चौधरी असलम खान का किरदार निभाया जो असल में बाबा कॉप के नाम से जाने जाते थे। उन्हें ये नाम संजय दत्त के वजह से मिला था। इस बारे में एक पूर्व जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा ने बताया। अनिरुद्ध ने अपने करियर के दौरान पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड ISI पर तगड़ी रिसर्च की थी। उन्होंने हाल में रणवीर इके शो में कहा कि लोग बोलते थे कि वो तालिबान का हंटर था। एक नाम था यारों का यार, एक नाम था बाबा कॉप, बाबा कॉप क्यों नाम था क्योंकि वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे। खलनायक देखने के बाद।
चौधरी असलम खान की जर्नी
आदित्य धर ने अपनी फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट्स में चौधरी असलम खान के किरदार को खास तरह से पेश किया है। असलम जो 1963 में पैदा हुए। 1980 में सिंध पुलिस में भर्ती हुए। चौधरी असलम 2000 के दशक के बाद खबरों में आए। कराची टाउनशिप में गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया। बलोचों से दुश्मनी को फिल्म में भी दिखाया गया है। संजय दत्त ने चौधरी असलम के किरदार में छाप छोड़ी है। उन्हें पसंद किया जा रहा है।
फिल्म की कमाई
बता दें, आदित्य धर ने अपनी फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, गैंग वॉर, आतंकवाद जैसे मुद्दे दिखाए हैं। फिल्म की जानदार कहानी और शानदार परफॉरमेंस के लिए चर्चाओं में बनी हुई है। साउथ में सेलेब्रिटी ने फिल्म को खास बताया है। फिल्ममेकर्स ने धुरंधर की तुलना शोले के दौर से की है। इसके साथ ही फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। आने वाले दिनों ये फिल्म नया रिकॉर्ड बना सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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