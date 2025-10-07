जुबिन गर्ग को पाकिस्तानी बैंड ने दी श्रद्धांजलि, वायरल वीडियो में सिंगर का गाना गाते हुए किया उन्हें याद

जुबिन गर्ग के निधन से पाकिस्तान में बैठे संगीत प्रेमी उन्हें याद कर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जुबिन के गानों के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है।

असम म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक और कंपोजर जुबिन गर्ग के निधन ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के लाज़रस आइलैंड में स्विमिंग के दौरान उन्हें दौरा पड़ा और 52 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ड्राउनिंग बताई गई, लेकिन बाद में असम पुलिस ने मामले में हत्या का मामला दर्ज किया और जांच जारी है। अब जुबिन गर्ग को लेकर पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सबका दिल छू लिया।

कराची में गूंजा जुबिन का नाम कराची में आयोजित एक कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी रॉक बैंड ख़ुदगर्ज़ ने जुबिन को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म गैंगस्टर के सुपरहिट गाने ‘या अली’ को स्टेज पर परफॉर्म किया। जैसे ही बैंड ने गाना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों और उनके नाम से गूंज उठा। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बैंड ने लिखा, “कराची से प्यार के साथ, ज़ुबीन गर्ग, आप हमेशा हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बने रहेंगे। शुक्रिया।” इस वीडियो पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस ने एक सुर में लिखा, ‘कला के लिए कोई सरहदें नहीं’।