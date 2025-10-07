pakistani band tribute singer Zubeen Garg, sing his popular song ya ali watch जुबिन गर्ग को पाकिस्तानी बैंड ने दी श्रद्धांजलि, वायरल वीडियो में सिंगर का गाना गाते हुए किया उन्हें याद, Bollywood Hindi News - Hindustan
जुबिन गर्ग को पाकिस्तानी बैंड ने दी श्रद्धांजलि, वायरल वीडियो में सिंगर का गाना गाते हुए किया उन्हें याद

जुबिन गर्ग के निधन से पाकिस्तान में बैठे संगीत प्रेमी उन्हें याद कर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जुबिन के गानों के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 02:26 PM
असम म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक और कंपोजर जुबिन गर्ग के निधन ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के लाज़रस आइलैंड में स्विमिंग के दौरान उन्हें दौरा पड़ा और 52 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ड्राउनिंग बताई गई, लेकिन बाद में असम पुलिस ने मामले में हत्या का मामला दर्ज किया और जांच जारी है। अब जुबिन गर्ग को लेकर पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सबका दिल छू लिया।

कराची में गूंजा जुबिन का नाम

कराची में आयोजित एक कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी रॉक बैंड ख़ुदगर्ज़ ने जुबिन को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म गैंगस्टर के सुपरहिट गाने ‘या अली’ को स्टेज पर परफॉर्म किया। जैसे ही बैंड ने गाना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों और उनके नाम से गूंज उठा। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बैंड ने लिखा, “कराची से प्यार के साथ, ज़ुबीन गर्ग, आप हमेशा हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बने रहेंगे। शुक्रिया।” इस वीडियो पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस ने एक सुर में लिखा, ‘कला के लिए कोई सरहदें नहीं’।

जुबिन को सम्मान

ख़ुदगर्ज़ बैंड अपने फ्यूज़न और रॉक म्यूज़िक के लिए जाना जाता है। उनकी इस परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि जुबिन गर्ग का संगीत सीमाओं से परे है। फैंस ने कमेंट्स में लिखा, संगीत ही असली धर्म है’ और ‘ज़ुबिन जैसे कलाकार अमर होते हैं’। असमिया, बंगाली, हिंदी, बांग्ला और ओड़िया गीतों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जुबिन ने ‘या अली’, ‘दिल तू ही बता’, और भेजा कम’ जैसे गानों से देशभर में दिल जीते। जुबिन के अंतिम संस्कार में गुवाहाटी में हजारों फैंस ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। राज्य सरकार ने उन्हें 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम सम्मान दिया था।

