Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडpakistani actress zeba Bakhtiar married 4 times, divoced this bollywood actor before her debut
पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार ने की थीं 4 शादियां, इस बॉलीवुड एक्टर संग भी नहीं चला रिश्ता, हुआ तलाक

पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार ने की थीं 4 शादियां, इस बॉलीवुड एक्टर संग भी नहीं चला रिश्ता, हुआ तलाक

संक्षेप:

फिल्म हिना में नजर आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार और उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। एक्ट्रेस ने चार शादियां की लेकिन तीन शादियां सिर्फ एक साल में टूट गई। चौथी शादी चली सिर्फ तीन साल।

Jan 06, 2026 10:30 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

1991 में आई फिल्म हिना ऑडियंस के बीच जबरदस्त हिट हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर लीड हीरो थे और उनकी हीरोइन के किरदार में पाकिस्तान से आई जेबा बख्तियार ने खूब पहचान बनाई थी। कहते थे कि राज कपूर की फिल्मों से लॉन्च होने वाली हीरोइन खास होती थीं। उन्हें खास तरह से फिल्मों में पेश किया जाता था। इससे पहले राम तेरी गंगा मैली हो गई में मंदाकनी अपनी खूबसूरती की वजह से पहचान बना चुकी थीं। अब जेबा आई थी जिन्होंने अपने मासूमियत भरे चेहरे और प्यारी मुस्कान से अलग छाप छोड़ी। ज़ेबा पाकिस्तान में मशहूर कवि के घर जन्मी थीं। इस फिल्म के बाद जेबा अपनी निजी जिंदगी की वजह से खबरों में बनी रहीं। एक्ट्रेस ने चार शादियां की और चारों संग तलाक ले लिया। इनकी तीन शादियां तो सिर्फ एक साल तक चली।

जावेद जाफरी से की शादी

जेबा जब हिंदी फिल्मों में आई तो वो तलाकशुदा थीं। उनकी पहली शादी 1985 में सलमान वलियानी से हुई थी। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक साल में टूट गया था। इसके बाद उनका रिश्ता एक्टर जावेद जाफरी से जुड़ा। हिना फिल्म में डेब्यू से पहले एक्ट्रेस के जावेद जाफरी संग अफेयर की खबरें सामने आई थीं। दोनों ने 1989 में शादी की और येरिश्ता भी सिर्फ एक साल में टूट गया। 1990 में दोनों के तलाक की खबर आई। और उसी दौरान लोगों को पता चला कि दोनों ने शादी भी कर ली थी। लेकिन जेबा ने उस समय अपनी शादी स्वीकार नहीं की थी. ऐसा कहा जाता है कि जावेद ने जेबा से शादी साबित करने के लिए सबूत पेश किया था।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में धुरंधर के गानों की धूम, शादी में शरारत गाने पर नाचीं महिलाएं
ये भी पढ़ें:एक ऐसा गाना जिसे पाकिस्तान से लेकर भारत के 8 सिंगर्स ने तीन अलग फिल्मों में गाया
जावेद जाफरी javed jaffery

अदनान सामी से हुआ बेटा

जावेद जाफरी के साथ अपने तलाक के बाद भी जेबा हिंदी फिल्मों में एक्टिव रहीं। उन्हें हिना के अलावा नरगिस और मोहब्बत की आरजू नाम की फिल्मों में देखा गया। इसी दौरान एक्ट्रेस की नजदीकियां अदनान सामी के साथ बढ़ी। दोनों पाकिस्तान से थे और 1993 में जोड़े ने शादी कर ली। अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। इस शादी से दोनों का एक बेटा अज़ान भी हुआ। लेकिन एक बार से जेबा का दिल टूटने वाला था। अदनाम से शादी के करीब 4 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। जेबा के करीबी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्ट्रेस ने अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। बच्चे को पालने के लिए कई पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी शोज में काम भी करती रहीं।

चौथी शादी भी टूट गई

बेटे की कस्टडी और निजी जिंदगी में आए तूफान के थमने के बाद जेबा को चौथी दफा फिर प्यार हुआ। एक्ट्रेस ने साल 2009 में पाकिस्तान के सोहेल खान से शादी की। लेकिन ये एक्ट्रेस की तीसरी शादी थी जो सिर्फ एक साल के अंदर टूट गई। दोनों ने साल 2010 में तलाक ले लिया। जेबा अब भी पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक्टिव हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Javed Jaffrey

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।