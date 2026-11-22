LIVE TV पर मेकअप उतारकर रोने लगीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस, वीडियो देख लोगों को याद आए सलमान खान
पाकिस्तानी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस लाइव टीवी पर मेकअप उतारती और रोती नजर आ रहीं हैं। इस वीडियो को देख लोगों को सलमान खान की याद आ गई है।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस लाइव टीवी पर अपना मेकअप निकालती और रोती नजर आ रही हैं। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स को सलमान खान की याद आ गई है। लोग कह रहे हैं कि एक्ट्रेस सलमान खान की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीना मलिक का वीडियो
वीना मलिक का ये वायरल वीडियो उनके ही शो वीना है न का है। इस वीडियो में वीना मलिक बॉडी शेमिंग को लेकर नाराजगी व्यक्त करती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपना मेकअप उतारकर ट्रोल्स को जवाब दिया है।
एक्ट्रेस ने उतारा मेकअप और सैंडल्स
वीना कहती हैं, "आपको मेरा सिर्फ वजन नजर आ रहा है। रुकिए मैं आपको अपनी हाइट भी दिखाती हूं।" इसके बाद वीना मलिक अपनी सैंडल्स उतारती हैं और खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ये मेरा कद है।
वीना मलिक बोलीं- मैं आपको अपना चेहरा दिखाती हूं
इसके बाद वीना मलिक अपना मेकअप उतारते हुए कहती हैं, “मैं आपको अपना चेहरा भी दिखाती हूं।” ये बोलते हुए वीना मलिक रोने लगती हैं और कहती हैं मैं अपना मेकअप उतारकर दिखाती हूं। वीना को रोता देख और मेकअप उतारते देख उनके सामने बैठीं एक महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं- वीना बस करो।
एक्ट्रेस बोलीं- अब आपको खबर बनानी है?
इसके बाद वीना बुरी तरह रोने लगती हैं और कहती हैं, "ताकि मैं आपको मेरे बारे में बात करने की और वजह दे सकूं। ये देखें ये हूं मैं। अब आपको खबर बनानी है? वीना मलिक मेकअप के बिना क्या है? काली है, मोटी है, भद्दी है, ये है, ये आप देखें।"
लोग बोले- सलमान खान की कॉपीकैट
वीना मलिक के इस वीडियो पर एक्ट्रेस को भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स का सपोर्ट भी मिला है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया है। कई यूजर्स ने लिखा कि वीना मलिक सलमान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा- बिल्कुल सलमान खान की कॉपी कर रही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सलमान खान की चीटिंग कर रही है। सलमान ने बिग बॉस में ऐसा ही किया था। एक ने लिखा- ये कितनी नाटकबाज है और कॉपीकैट भी है। एक ने कहा- ये पाकिस्तान की राखी सावंत है।
ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक रचाया निकाह
भारत से मिला वीना मलिक को सपोर्ट
वहीं, वीना मलिक ने बाद में उन्हें भारत से मिल रहे संदेशों के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। एक यूजर ने लिखा- मैं आपको बिग बॉस से जानती हूं और तब से आपकी जर्नी को फॉलो कर रही हूं। आप बहुत प्यारी हैं। मुंबई की मॉडल और अभिनेत्री निक्की चावला ने लिखा- आप शेर बच्चा हैं। एक ने कहा- बाहर की खूबसूरती से कुछ नहीं होता है, अंदर की खूबसूरती ही सब कुछ है। आप रो मत।
लोगों को क्यों आई सलमान खान की याद?
बता दें, सलमान खान ने बिग बॉस के एक वीकेंड के वार में ट्रोल्स पर नाराजगी जताते हुए अपनी टी-शर्ट निकाल दी थी। उन्होंने अपना मेकअप हटा दिया था। सलमान खान ने भी कहा था कि अब आप खबर बनाइए कि मोटा हो गया है। सलमान का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस दौरान सलमान ने न केवल ट्रोल्स पर निशाना साधा था बल्कि पैप्स की भी क्लास लगाई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना