पाकिस्तानी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस लाइव टीवी पर मेकअप उतारती और रोती नजर आ रहीं हैं। इस वीडियो को देख लोगों को सलमान खान की याद आ गई है।

पाकिस्तानी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस लाइव टीवी पर अपना मेकअप निकालती और रोती नजर आ रही हैं। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स को सलमान खान की याद आ गई है। लोग कह रहे हैं कि एक्ट्रेस सलमान खान की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीना मलिक का वीडियो वीना मलिक का ये वायरल वीडियो उनके ही शो वीना है न का है। इस वीडियो में वीना मलिक बॉडी शेमिंग को लेकर नाराजगी व्यक्त करती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपना मेकअप उतारकर ट्रोल्स को जवाब दिया है।

एक्ट्रेस ने उतारा मेकअप और सैंडल्स वीना कहती हैं, "आपको मेरा सिर्फ वजन नजर आ रहा है। रुकिए मैं आपको अपनी हाइट भी दिखाती हूं।" इसके बाद वीना मलिक अपनी सैंडल्स उतारती हैं और खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ये मेरा कद है।

वीना मलिक बोलीं- मैं आपको अपना चेहरा दिखाती हूं इसके बाद वीना मलिक अपना मेकअप उतारते हुए कहती हैं, “मैं आपको अपना चेहरा भी दिखाती हूं।” ये बोलते हुए वीना मलिक रोने लगती हैं और कहती हैं मैं अपना मेकअप उतारकर दिखाती हूं। वीना को रोता देख और मेकअप उतारते देख उनके सामने बैठीं एक महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं- वीना बस करो।

एक्ट्रेस बोलीं- अब आपको खबर बनानी है? इसके बाद वीना बुरी तरह रोने लगती हैं और कहती हैं, "ताकि मैं आपको मेरे बारे में बात करने की और वजह दे सकूं। ये देखें ये हूं मैं। अब आपको खबर बनानी है? वीना मलिक मेकअप के बिना क्या है? काली है, मोटी है, भद्दी है, ये है, ये आप देखें।"

लोग बोले- सलमान खान की कॉपीकैट वीना मलिक के इस वीडियो पर एक्ट्रेस को भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स का सपोर्ट भी मिला है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया है। कई यूजर्स ने लिखा कि वीना मलिक सलमान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा- बिल्कुल सलमान खान की कॉपी कर रही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सलमान खान की चीटिंग कर रही है। सलमान ने बिग बॉस में ऐसा ही किया था। एक ने लिखा- ये कितनी नाटकबाज है और कॉपीकैट भी है। एक ने कहा- ये पाकिस्तान की राखी सावंत है।

भारत से मिला वीना मलिक को सपोर्ट वहीं, वीना मलिक ने बाद में उन्हें भारत से मिल रहे संदेशों के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। एक यूजर ने लिखा- मैं आपको बिग बॉस से जानती हूं और तब से आपकी जर्नी को फॉलो कर रही हूं। आप बहुत प्यारी हैं। मुंबई की मॉडल और अभिनेत्री निक्की चावला ने लिखा- आप शेर बच्चा हैं। एक ने कहा- बाहर की खूबसूरती से कुछ नहीं होता है, अंदर की खूबसूरती ही सब कुछ है। आप रो मत।