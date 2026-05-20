सलमान खान के गुस्से वाले वीडियो पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का रिएक्शन, लिखा-यार सल्लू…
सलमान खान के गुस्से वाले वीडियो पर अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का रिएक्शन सामने आया है। बीती रात सलमान ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े पैपराजी पर शोर-शराबा मचाने के लिए चिलाया था।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में सलमान को पैपराजी पर गुस्सा होते देखा जा सकता है। अब इस वीडियो पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सलमान का गुस्से वाला वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। दरअसल, सलमान खान हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचते थे और जब वो बाहर आए तो पैपराजी उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगे। हॉस्पिटल परिसर में इतना शोर सुनकर सलमान भड़क गए थे।
माहिरा खान ने किया रिएक्ट
बीती रात सलमान खान अपने किसी खास से मिलने हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां एक्टर को फॉलो करते हुए पैपराजी भी पहुंच गए। जब सलमान हॉस्पिटल से बाहर निकले तो एक्टर की एक झलक अपने कैमरे में कैद करने के लिए पैपराजी जोर से चिल्लाने लगे। हॉस्पिटल परिसर में इतना शोर सुनने के बाद सलमान खान का गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा। उन्होंने इशारों में पूछा ‘पागल हो? तुम्हारा कोई अपना यहां होता तो क्या तब भी ऐसा ही बर्ताव करते’। अब सलमान के इस अंदाज की तारीफ हो रही है। हॉस्पिटल के बाहर इस तरह का शोर-शराबा पाकिस्तान की एक्ट्रेस माहिरा खान को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने सलमान खान के एक्शन की तारीफ करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सलमान के गुस्से वाले वीडियो पर रिएक्शन दिया है। माहिरा खान ने सलमान खान का गुस्से वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘यार सल्लू’, इसके साथ उन्होंने इमोजी भी शेयर की है।
सलमान खान ने शेयर किए चार पोस्ट
- सलमान खान ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चार अलग तस्वीरों के साथ पोस्ट भी शेयर किए थे। सलमान ने पहले पोस्ट में लिखा- अगर मैंने किसी प्रेस वाले को हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर मेरे दर्द का मजा लेते हुए देखा…प्रेस जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, बातचीत की, ध्यान रखा और ध्यान रखा कि वो भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।
- अगले पोस्ट में सलमान ने लिखा, 'लेकिन अगर वो मेरे दुख से पैसा कमाना चाहते हैं, तो शांत रहना, मजा न लें। भाई भाई भाई मातृभूमि।।पिक्चर की मां की आंख, फोटो जरूरी है या जिंदगी?
- अगली पोस्ट में सलमान ने लिखा 'ऐसे में सो जला दूंगा। भाई के एक, भाई के दुख पर, अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ। बस ट्राई कर लेना। जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा तो क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा?
- आखिरी पोस्ट में सलमान ने लिखा '60 साल का हो गया हूं, लेकिन लड़ना नहीं भूला। ये याद रख लेना, जेल में डालोगे।'
सलमान खान के इन पोस्ट का कई सेलेब्रिटी ने समर्थन किया है। कई इन्फ्लूएंसर ने कमेंट कर दबंग खान की तारीफ की है। एक सेलेब्रिटी ने लिखा कि पैपराजी कल्चर खत्म होने का समय आ गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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