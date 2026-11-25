26/11 हमले के बीच इस पाकिस्तानी एक्टर ने भारत में की थी शूटिंग, बोले- 'हमारे शूट के 2-3 रह गए थे...'
पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने उस वक्त को याद किया जब वो 26/11 हमले के दौरान तेरे बिन लादेन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फिल्म बनाने के अपने उस निर्णय को हिम्मती बताया।
पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर ने साल 2010 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म तेरे बिन लादेन से अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया था। उन्होंने उस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को याद किया। उन्होंने कहा कि उस विषय पर फिल्म बनाना काफी हिम्मतवाला काम था। अली ने बताया कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मुंबई में 26/11 हमले हो गए थे। अली ने उस वक्त को भी याद किया।
26/11 हमले के बीच कैसे हुई शूटिंग?
वसीम अब्बास पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए अली जफर ने कहा, “वो जब शूट हुई, इस सब्जेक्ट पर काम करना काफी साहसिक कदम था। पाकिस्तानी होने के नाते, भारत में काम करना और पहली फिल्म का नाम तेरे बिन लादेन...जब मैं शूट कर रहा था, 26/11 वाली घटना हो गई और हमारे शूट के 2-3 रह गए थे। सबने कहा वापस आ जाओ, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास था कि मुझे वो प्रोजेक्ट पूरा करना है।”
अली जफर इन बॉलीवुड फिल्मों में आ चुके हैं नजर
पाकिस्तान लौटने से पहले अली ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में बाकी की शूटिंग पूरी की। फिल्म को डिस्ट्रिब्यूटर्स मिलने में दो साल लग गए। रिलीज होने के बाद फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। इसके बाद एक्टर ने 'मेरे ब्रदर की दूल्हन', 'लंदन, पेरिस, न्यू यॉर्क', 'चश्मे बद्दूर', 'टोटल सियाप्पा' और 'किल दिल' समेत कई फिल्मों में काम किया। अली जफर की आखिरी बॉलीवुड फिल्म डियर जिंदगी थी।
2016 में रिलीज हुई थी डियर जिंदगी
डियर जिंदगी साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आए थे। डियर जिंदगी की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म को गौरी शिंदे ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म आज ही के दिन यानी 25 नवंबर को साल 2016 में रिलीज हुई थी।
भारत में कब रिलीज हुई थी फिल्म?
तेरे बिन लादेन भारत में 16 जुलाई, 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म को अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 1 घंटे 35 मिनट की है। फिल्म में अली जफर, प्रद्युमन सिंह मल, सुगंधा गर्ग, पीयूष मिश्रा और राहुल सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे।
क्या है तेरे बिन लादेन का प्लॉट?
फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी युवा पाकिस्तानी पत्रकार अली के इर्द-गिर्द घूमती है। अली का अमेरिकी वीजा बार-बार खारिज हो जाता है। अमेरिका जाने की बेताबी में वह ओसामा बिन लादेन के एक हमशक्ल की मदद से उसका नकली वीडियो बनाता है और उसे समाचार चैनलों को बेच देता है, जिससे बड़ी उथल-पुथल मच जाती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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