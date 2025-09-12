भारत में अबीर गुलाल को मिली नई रिलीज डेट? पहलगाम हमले के बाद लगी थी रोक

फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म भारत को छोड़कर दुनियाभर में आज यानी 12 सितंबर को रिलीज हो गई है। यह फिल्म पहले भारत समेत दुनियाभर में 9 मई को रिलीज होने वाली थी। हालांकि, बाद में इस फिल्म की रिलीज पर भारत में रोक लगा दी गई थी।

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और इंडियन एक्ट्रेस वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल एक बार फिर चर्चा में है। यह फिल्म आज यानी 12 सितंबर को भारत को छोड़कर दुनियाभर में रिलीज हो गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में भी ये फिल्म इसी साल रिलीज हो सकती है। यह फिल्म मई के महीने में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद फिल्म की रिलीज पर भारत में रोक लगा दी गई थी।

भारत में रिलीज होगी अबीर गुलाल? इंडिया फोर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल 26 सितंबर भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर भारत में काफी विवाद हुआ था। पहलगाम हमले के बाद फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर के होने पर लोगों ने आपत्ति जताई थी।