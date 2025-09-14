Pakistani Actor Fawad Khan and Vaani Kapoor Film Abir Gulaal Will Not Release in India भारत में नहीं रिलीज होगी फवाद खान की 'अबीर गुलाल', PAK एक्टर की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट, Bollywood Hindi News - Hindustan
Pakistani Actor Fawad Khan: लगातार कई तारीखों के बाद अब फाइनली यह साफ हो गया है कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज नहीं होगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 05:48 AM
पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' भारत में रिलीज नहीं होगी। भारत में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से यह फिल्म मुश्किल में पड़ गई थी। इसकी भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज 9 मई को होने वाली थी। लोगों की भावनाओं और राजनैतिक कारणों के चलते पहले इसकी रिलीज टाली गई और फिर 12 सितंबर को इसे भारत के अलावा दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया। खबर आई कि अब इसे 26 सितंबर को भारत में रिलीज किया जाएगा। लेकिन अब PIB की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी।

अब नहीं रिलीज होगी 'अबीर गुलाल'

प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक X हैंडल पर 'अबीर गुलाल' की भारत में रिलीज को लेकर नया ट्वीट किया है। इस पोस्ट में उन रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट साझा किए गए हैं जिनमें अबीर गुलाल की भारत में नई रिलीज डेट के बारे में लिखा गया है। स्क्रीनशॉट साझा करते हुए PIB ने लिखा, "कई मीडिया आउटलेट की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' भारतीय सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज होगी। यह दावा झूठा है। फिल्म को इस तरह का कोई क्लीयरेंस नहीं मिला है।"

यूट्यूब से हटाए गए थे फिल्म के गाने

बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में आक्रोश था और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर इस फिल्म की रिलीज को रोके जाने की मांग उठी थी। उस बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी पाकिस्तानी एक्टर्स पर बैन लगाने की बात दोहराई थी। तब FWICE ने सभी पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स और टेक्नीशियन्स के साथ काम नहीं करने की बात दोहराई थी। फिल्म के म्यूजिक राइट्स सारेगामा के पास होने के बावजूद इसके सभी गाने यूट्यूब से भी हटा दिए गए हैं।

Fawad Khan

