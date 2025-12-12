पाकिस्तानी एक्टर ने की ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की बुराई, शाहरुख के साथ ‘डॉन 2’ में कर चुके हैं काम
The Bads of Bollywood: नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को जहां बॉलीवुड के लोगों ने खूब सराहा, लेकिन पाकिस्तानी एक्टर को ये सीरीज पसंद नहीं आई।
शाहरुख खान के साथ 'डॉन 2' में काम करने वाले पाकिस्तानी एक्टर अली खान ने उनके बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की बुराई की है। उनका कहना है कि शो में गालियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अजीब और गैर-जरूरी लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वह सीरीज से कनेक्ट नहीं कर पाए।
‘मुझे बहुत अजीब लगा’
अली खान ने ARY पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, “हाल ही में मैंने आर्यन खान का काम देखा…, मुझे बहुत अजीब लगा। एक तो फैमिली के साथ आप देख नहीं सकते क्योंकि बहुत गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और अजीब बात ये थी कि सीरीज में इस बात का कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया गया है कि ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की गई है। आप सोचिए सीरीज में जिस लेवल के लोग दिखाए थे, क्या वो असल में ऐसी सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं?”
‘अगर गाली देनी भी है तो…’
एली ने ये भी कहा कि कई बार फिल्ममेकर्स अटेंशन पाने या रेटिंग्स बूस्ट करने के लिए शॉक वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब गाली-गलौज का यूज किया जाए तो उसको जस्टिफाई भी किया जाए और इस्तेमाल कम किया जाए। उन्होंने कहा, “अगर गाली देनी भी है, तो क्लोज-अप की तरह होनी चाहिए, जब जरूरत हो, तब बोलो, तभी असर आता है। हर वाक्य में हो तो क्रिंज होता है, बोरियत हो जाती है। अगर यह हर वाक्य में आता है, तो यह क्रिंज और बोरिंग हो जाता है।”
