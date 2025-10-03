पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में हिंदी फिल्मों का बोलबाला, लिस्ट में 5 बॉलीवुड मूवीज

बॉलीवुड की फिल्में सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पसंद की जाती हैं। पाकिस्तान में भी बॉलीवुड फिल्मों को खूब देखा जाता है। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों में बॉलीवुड फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला।

बॉलीवुड फिल्मों को पाकिस्तान में भी खूब पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में हिंदी फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला। टॉप 10 लिस्ट (22 सितंबर से 28 सितंबर तक) में पांच फिल्में बॉलीवुड की हैं। इसमें पहले पर वो फिल्म है जो भारत में फ्लॉप हुई थी। वहीं, दूसरे नंबर पर भारत की साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नाम है।

नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में पहले नंबर पर सन ऑफ सरदार 2 है। यह फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। फिल्म में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन और नीरू बाजवा जैसे सितारे नजर आए थे।

सैयारा: लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत में इस साल दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सैयारा का नाम है। ये फिल्म भारत में एक बड़ी हिट साबित हुई है। फिल्म में अहान पांडे ने अपना डेब्यू किया है।

धड़क 2: लिस्ट में तीसरे नंबर पर इसी साल रिलीज हुई फिल्म धड़क 2 है। फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आए हैं।

28 इयर्स लेटर: लिस्ट में चौथे नंबर पर साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म 28 इयर्स लेटर है। यह एक जॉम्बी हॉरर फिल्म है। फिल्म को डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया है।

मेंटिस: लिस्ट में 5वें नंबर पर दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म मेंटिस है। फिल्म का निर्देशन ली ताए-सुंग ने किया है। फिल्म का रन टाइम 1घंटे 53 मिनट है।

सेवेंथ सन, के पॉप डीमन हंटर्स और मटेरियलिस्ट्स: लिस्ट में छठे नंबर पर सेवेंथ सन डार्क फेटेंसी एक्शन डार्क कॉमेडी फिल्म सेवेंथ सन है। वहीं, लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म के पॉप डीमन हंटर्स है। लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म मटेरियलिस्ट्स है।