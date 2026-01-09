पाकिस्तान में जमकर देखी जा रही इमरान हाशमी की हक, नेटफ्लिक्स टॉप 10 में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा

संक्षेप: पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर आज यानी 9 जनवरी को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। पहले नंबर पर इमरान हाशमी की फिल्म हक ने बाजी मारी है।

पाकिस्तान में बॉलीवु़ड फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है। हम आपको पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर आज यानी 09 जनवरी को ट्रेंड कर रही टॉप 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है। 10 में से 8 इंडियन फिल्में हैं। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, सलमान खान की सुल्तान और आमिर खान की दंगल भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हक: लिस्ट में पहले नंबर पर इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक है। हक 2025 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत के शाह बानो केस पर आधारित है। फिल्म तीन तलाक पर बात करती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

सिंगल सलमा: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2025 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सिंगल सलमा है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी और सनी सिंह लीड रोल मेंम नजर आए हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी पूरी लाइफ अपने परिवार के लिए जीती है। उसकी पहचान सिंगल है क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो सिंगल है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है।

रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स: तीसरे नंबर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स है। यह फिल्म साल 2020 में आई रात अकेली है का सीक्वल है। रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।

द ग्रेट फ्लड: लिस्ट में चौथे नंबर पर साउथ कोरियन साइंस फिक्शन फिल्म द ग्रेट फ्लड है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। फिल्म इस वक्त करीब 90 देशों में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

पाकिस्तान में इन फिल्मों का जलवा

स्नाइपर: द लास्ट स्टैंड: लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिकी एक्शन फिल्म स्नाइपर: द लास्ट स्टैंड है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 39 मिनट है।

सुल्तान: लिस्ट में छठे नंबर पर सलमान खान की फिल्म सुल्तान है। सलमान की सुल्तान भारत में 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ऐड की गई है। सलमान के साथ इस फिल्म में अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।

चेन्नई एक्सप्रेस: लिस्ट में 7वें नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस है। यह फिल्म भारत में साल 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है।

दंगल: लिस्ट में 8वें नंबर पर आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल है। यह फिल्म भारत में साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म में आमिर खान, साक्षी तंवर, फातिमा सना शेख, जायरा वसीम और सान्या मल्होत्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

जॉली एलएलबी 3: लिस्ट में 9वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। ये फिल्म एक कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।