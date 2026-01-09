Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPakistan Netflix Top 10 9 January Trending Bollywood Magic Emraan Hashmi Haq Number 1 Check full list here
पाकिस्तान में जमकर देखी जा रही इमरान हाशमी की हक, नेटफ्लिक्स टॉप 10 में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा

पाकिस्तान में जमकर देखी जा रही इमरान हाशमी की हक, नेटफ्लिक्स टॉप 10 में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा

संक्षेप:

पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर आज यानी 9 जनवरी को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। पहले नंबर पर इमरान हाशमी की फिल्म हक ने बाजी मारी है। 

Jan 09, 2026 09:40 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान में बॉलीवु़ड फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है। हम आपको पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर आज यानी 09 जनवरी को ट्रेंड कर रही टॉप 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है। 10 में से 8 इंडियन फिल्में हैं। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, सलमान खान की सुल्तान और आमिर खान की दंगल भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हक: लिस्ट में पहले नंबर पर इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक है। हक 2025 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत के शाह बानो केस पर आधारित है। फिल्म तीन तलाक पर बात करती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

सिंगल सलमा: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2025 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सिंगल सलमा है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी और सनी सिंह लीड रोल मेंम नजर आए हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी पूरी लाइफ अपने परिवार के लिए जीती है। उसकी पहचान सिंगल है क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो सिंगल है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है।

रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स: तीसरे नंबर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स है। यह फिल्म साल 2020 में आई रात अकेली है का सीक्वल है। रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।

द ग्रेट फ्लड: लिस्ट में चौथे नंबर पर साउथ कोरियन साइंस फिक्शन फिल्म द ग्रेट फ्लड है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। फिल्म इस वक्त करीब 90 देशों में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

पाकिस्तान में इन फिल्मों का जलवा

पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में

स्नाइपर: द लास्ट स्टैंड: लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिकी एक्शन फिल्म स्नाइपर: द लास्ट स्टैंड है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 39 मिनट है।

सुल्तान: लिस्ट में छठे नंबर पर सलमान खान की फिल्म सुल्तान है। सलमान की सुल्तान भारत में 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ऐड की गई है। सलमान के साथ इस फिल्म में अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।

चेन्नई एक्सप्रेस: लिस्ट में 7वें नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस है। यह फिल्म भारत में साल 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है।

ये भी पढ़ें:नेटफ्लिक्स की ये 7 साइंस फिक्शन शो हैं मस्ट वॉच, 7.3 से कम नहीं किसी की रेटिंग

दंगल: लिस्ट में 8वें नंबर पर आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल है। यह फिल्म भारत में साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म में आमिर खान, साक्षी तंवर, फातिमा सना शेख, जायरा वसीम और सान्या मल्होत्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

जॉली एलएलबी 3: लिस्ट में 9वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। ये फिल्म एक कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

टाइगर जिंदा है: लिस्ट में 10वें नंबर पर सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।