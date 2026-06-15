शादीशुदा होने के बावजूद मधुबाला के दीवाने थे पाकिस्तान के पूर्व PM, मुगल-ए-आजम के सेट पर आते थे और एक्ट्रेस के साथ...

आज भी कहा जाता है कि मधुबाला जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस न कोई थी और न होगी। उनकी खूबसूरती पर पूरा देश मरता था। उनके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी थी। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसी शख्सियत का नाम शामिल है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मधुबाला को कौन नहीं जानता है। मधुबाला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वो न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए बल्कि अपनी बेइंतहा खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। आज भी कहा जाता है कि मधुबाला जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस न कोई थी और न होगी। उनकी खूबसूरती पर पूरा देश मरता था। उनके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी थी। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसी शख्सियत का नाम शामिल है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए बताते हैं कौन है वो?

कौन था वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री? अगर आप सोच रहे हैं कि मधुबाला का ये चाहने वाला शख्स दिलीप कुमार हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। मधुबाला के हुस्न के दीवाने कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो भी रहे हैं। जो बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। जुल्फिकार और मधुबाला की दोस्ती का सिलसिला 1950 के दशक के आखिर का है। ये वो दौर था जब मधुबाला अपनी आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आजम की शूटिंग कर रही थीं।

दिलीप से टूट रहा था रिश्ता मुगल-ए-आजम की शूटिंग के दौरान एक तरफ दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता टूट रहा था। वहीं, दूसरी तरफ उनकी नजदीकियां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से बढ़ रही थीं। दोनों की दोस्ती का सिलसिला साल 1950 के दशक के आखिर का है। ये वो वक्त था जब मधुबाला अपनी आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आजम की शूटिंग कर रही थीं। जहां मधुबाला उस दौर में अपनी खूबसूरती से लिए जानी जाती थीं, तो वहीं जुल्फिकार भुट्टो भी काफी हैंडसम और पढ़े लिखे युवा राजनेता के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। हालांकि अभी भुट्टो किसी बड़े पद पर नहीं पहुंचे थे।

शादीशुदा थे जुल्फिकार भुट्टो जुल्फिकार भुट्टो की मधुबाला से जब मुलाकातें शुरू हुईं तो वह शादीशुदा थे। भारत के खिलाफ बाद में आक्रामक बयानबाजी करने के लिए पहचाने गए भुट्टो उस वक्त अक्सर मुंबई आते-जाते रहते थे। इसी दौरान वह मुगल-ए-आजम के सेट पर गए और मधुबाला की खूबसूरती देखकर फिदा हो गए। ऐसे में शादीशुदा भुट्ट जल्दी ही मधुबाला के करीब आ गए।

भुट्टो ने किया था प्यार का इजहार! सियासत डॉटकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, मधुबाला और जुल्फिकार भुट्टो 'मुगले आजम सेट' पर अक्सर ही लंच करते थे। वहीं, भुट्टो हमेशा ही इस कोशिश में रहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मधुबाला के थ बिताएं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि उस वक्त भुट्टों ने मधुबाला को अपने दिल की बात बताते हुए उनसे अपने प्यार का इजहार किया था। वहीं, मधुबाला ये बात जानती थीं कि जुल्फिकार की शिरीन से शादी हो चुकी है। इसके बावजूद भुट्टो ने मधुबाला से शादी करना चाहा। मधुबाला उस समय भुट्टो के साथ खूब देखी जाती थीं लेकिन उनसे शादी करने जैसे बड़े फैसले पर वह नहीं गईं और रिश्ते को सीमित कर लिया। इसलिए मधुबाला ने उनसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया।