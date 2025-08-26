pahlaj nihalni recalls divya Bharti tells how she sat on her chest when he cancelled shoot वह आकर मेरी चेस्ट पर बैठ गई… जब होटल में आईं दिव्या भारती, पहलाज निहलानी ने बताया किस्सा, Bollywood Hindi News - Hindustan
वह आकर मेरी चेस्ट पर बैठ गई… जब होटल में आईं दिव्या भारती, पहलाज निहलानी ने बताया किस्सा

दिव्या भारती के साथ काम करने वाले उनके काम के डेडिकेशन की तारीफ जरूर करते हैं। अब पहलाज निहलानी ने बताया कि कैसे एक बार उन्होंने शूट कैंसल किया तो सुबह होटल में आकर वह उनकी छाती पर बैठ गई थीं।

Tue, 26 Aug 2025 12:07 PM
दिव्या भारती बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसस में से एक थीं। हालांकि फिल्ममेकर पहलाज निहलानी ने जब उनकी तस्वीरें देखीं तो रिजेक्टर दिया था। उन्होंने बताया कि दिव्या से पहली बार कैसे मुलाकात हुई और शोला और शबनम में उन्हें कैसे कास्ट किया। पहलाज ने दिव्या भारती के डेडिकेशन की तारीफ की। एक घटना बताई जब उन्होंने दिव्या की चोट की वजह से शूट कैंसल किया और वह सोते पहलाज निहलानी को जगाने आ गई थीं।

हॉस्पिटल में अकेली थी दिव्या

पहलाज निहलानी पिंकविला से बातचीत कर रहे थे। उनके निधन के वक्त को याद करते हुए वह बोले, 'वह उस वक्त एकदम अकेली थी, उस वक्त तक वहां कोई नहीं था। मैं जल्दी से हॉस्पिटल भागा।' पहलाज ने बताया कि दिव्या को स्ट्रेचर पर रखा गया था। उन्हें खबर मिलते ही वह हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तब तक उनके परिवार को खबर नहीं मिली थी।

नहीं पसंद आई थीं दिव्या भारती

पहलाज ने बताया कि दिव्या का परिचय किसने करवाया था और साथ में काम कैसे किया। वह बोले, 'जतिन उन्हें उन्हें मेरे पास लाए थे। जब वह पहली बार आई तो फोटो में चबी लग रही थी। मुझे फोटोज पसंद नहीं आए, दिव्या भारती का चेहरा बहुत बड़ा लग रहा था।' पहलाज ने बताया कि उन्होंने दिव्या को वजन कम करने की सलाह दी थी।

ऐसे मिली शोला और शबनम

पहलाज बताते हैं, 'बाद में वह फिर से उसको लेकर आए। तब तक शोला और शबनम की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। तब वह इसमें हिरोइन नहीं थी। वह दिव्या भारती को फिल्म सिटी में लेकर आए और बोले, देखिए अब सही लग रही है। तब मैंने कहा कि वह कल से शूटिंग शुरू कर सकती है।'

जब दिव्या के पैर में लगी कील

पहलाज निहलानी ने दिव्या भारती के काम के लिए डेडिकेशन की तारीफ की। वह बोले, 'वह काम करती रही। उसके पैर में एक कील लग गई थी। रात का तीन बजा था। सुबह छह बजे वह फिर से गाने के लिए तैयार हो गई। जबकि मैंने बता दिया था कि शूट कैंसल है। मैं सोया था रूम में कि शूट कैंसल है। मेरे रूम में आई, हाउसकीपिंग ने दरवाजा खोला, आकर बैठ गई मेरे चेस्ट पर कि उठो। मेरी वाइफ बोली कि ये कौन है। मैं और मेरी वाइफ दोनों सोए हुए थे और आकर मेरे पेट पर बैठ गई। बहुत अच्छी लड़की थी।'

