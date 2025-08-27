'अगर उन्हें अश्लीलता पसंद है तो...', विवेक ओबेरॉय के पुराने बयान पर भड़के पहलाज निहलानी

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने विवेक ओबेरॉय के उस बयान पर रिएक्ट किया है जिसमें विवेक ने कहा था कि वो खुश हैं कि वो डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हैं और उन्हें पहलाज के साथ डील नहीं करना पड़ रहा है। इस बायन पर रिएक्ट करते हुए पहलाज ने विवेक पर तंज कसा।

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर पहलाज निहलानी जब केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष थे तब कई बार वो विवादों में रहे थे। उन्होंने साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म उड़ता पंजाब को बिना कट्स के पास करने से मना कर दिया था। अब पहलाज ने उस विवाद को लेकर बात की है। साथ ही, पहलाज ने विवेक ओबेरॉय के उस बयान को लेकर भी बात की है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो खुश हैं कि वो डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हैं और उन्हें पहलाज निहलानी से डील नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने विवेक पर तंज कसते हुए कहा कि क्या उन्हें अब फिल्में मिल भी नहीं रही हैं।

विवेक ने क्या कहा था? पिंकविला के साथ खास बातचीत में पहलाज से विवेक के 2017 के बायन के बारे में सवाल हुआ। विवेक ने साल 2017 में कहा था कि वह डिजिटल स्पेस में काम करके खुश हैं क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें पहलाज निहलानी से निपटना नहीं पड़ेगा। ये बयान उन्होंने अपनी वेब सीरीज इनसाइड एज के प्रमोशन के दौरान दिया था। इस टिप्पणी पर बात करते हुए पहलाज ने कहा कि जब वो मुझसे मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं। अगर उन्हें अश्लीलता पसंद है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में करें।

विवेक ओबेरॉय को पहलाज का जवाब पहलाज निहलानी ने कहा, "विवेक ओबेरॉय जब भी मुझसे मिलते हैं, बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। अब अगर उन्हें कुछ कहना है...क्या उन्हें अब कोई फिल्म मिल भी रही है? या क्या वो कोई ओटीटी फिल्में भी कर रहे हैं? अगर उन्हें अश्लीलता पसंद है, तो अपनी पर्सनल जीवन में करें। फिल्म में क्यों करना है?"