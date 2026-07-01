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मेरी सामने वाली खिड़की में…जानिए किसने लिखा था ये अमर गीत, प्रोड्यूसर ने निभाया ये छोटा रोल

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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आज सोशल मीडिया पर वायरल करीब 58 साल पुराना गाना ‘मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है’ इस गीतकार की कलम से निकला था। इस गाने ने दशकों से ऑडियंस को एंटरटेन क्या हुआ है। गाने के अंतरे आपके दिल में उतर जाएंगे। 

मेरी सामने वाली खिड़की में…जानिए किसने लिखा था ये अमर गीत, प्रोड्यूसर ने निभाया ये छोटा रोल

1968 में उस साल की दूसरी सबसे शानदार फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई थी। फिल्म में सुनील दत्त, सायरा बानो, महमूद और किशोर कुमार जैसे एक्टर्स ने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से हिंदी सिनेमा को कल्ट क्लासिक फिल्म थी। फिल्म की कहानी भोला और उसके घर के सामने रहने वाली पड़ोसन बिंदु की लव स्टोरी पर बेस्ड थी। लेकिन इस फिल्म के गानों ने ऑडियंस के बीच एक अलग तरह की जगह बनाई। इसी फिल्म का वो गाना था ‘मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है’। इस गाने के अंतरे और भी खूबसूरत है जिसपर आज दशकों बाद भी रील बनाई जा रही हैं। क्या आप जानते हैं इस गाने को किस महान गीतकार ने लिखा था।

इस गीतकार ने लिखा ये खूबसूरत गाना

फिल्म पड़ोसन में सुनील दत्त का किरदार अपनी पड़ोसन के लिए गाना गाता है ‘मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है’। इस गाने का अंतरा है ‘बरसात भी आ कर चली गई बादल भी गरज कर बरस गए’ इस गाने को किशोर कुमार ने गाकर अमर कर दिया था। गाने का खूबसूरत म्यूजिक RD बर्मन ने तैयार किया और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्णन ने। फिल्म में गाना एक सिचुएशन पर फिल्माया गया था जब भोला अपनी पड़ोसन बिंदु को इम्प्रेस करने के लिए अपने गुरु से ये गाना गवाता है और खुद लिप्सिंक करता है।

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लिखे ये खूबसूरत गाने

फिल्म में कुल 7 गाने थे जिन्हें किशोर कुमार, मन्ना डे, लता मंगेशकर और आशा भोसले में गाया था। इन सभी गानों को राजेंद्र कृष्णन ने अपने शब्दों से सजाया था। फिल्म का गाना 'मैं चली मैं चली देखो प्यार की गली', 'एक चतुर नार', 'कहना है आज तुमसे ये पहली बार', ये सभी गाने राजेंद्र कृष्णा की कलम से निकले थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ऐसे ही कई शानदार गाने लिखे। वो राजेंद्र कृष्णन ही थे जिन्होंने 1965 की फिल्म खानदान का गाना 'तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा' के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था। इन्होंने ही 'पल पल दिल के पास तुम रहती हो', 'इतना न तू मुझसे प्यार बढ़ा', 'सैयां दिल में आना रे' जैसे अमर गाने लिखे।

साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी पड़ोसन

फिल्म पड़ोसन ने उस साल जबरदस्त कमाई की थी। उस साल की टॉप फिल्मों में दूसरे नंबर पर थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर माला सिन्हा और धर्मेंद्र की फिल्म आंखें पहले नंबर पर थी। राज कुमार की नील कमल तीसरे, शशि कपूर की कन्यादान चौथे और धर्मेंद्र की शिकार पांचवे नंबर पर थी। वैसे आपको बता दें, पड़ोसन में सबसे छोटा किरदार निभाने वाले एक्टर महमूद ही फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने अपने लिए सबसे छोटा रोल लिया लेकिन बिंदु के गुरु के किरदार में वो कमाल कर गए।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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