हेमा मालिनी लेंगी धर्मेंद्र का मरणोपरांत पद्म विभूषण, कहा- सनी और बॉबी बहुत खुश हैं
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है।
हेमा मालिनी आज (25 मई 2026) दिल्ली में हैं। दरअसल, हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के लगभग दो महीने बाद भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि वे उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। ऐसे में हेमा मालिनी उनकी ओर से यह मरणोपरांत सम्मान स्वीकार करने आई हैं।
हेमा मालिनी हुईं इमोशनल
हेमा मालिनी ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बात की और कहा, ‘ये मेरे लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला पल है। आज इस खास मौके पर मेरी बेटी अहाना मेरे साथ दिल्ली आई है। ईशा भी यहां आना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों से वह नहीं आ सकी।’
कहां हैं सनी देओल और बॉबी देओल?
हेमा मालिनी ने आगे कहा, ‘सनी, बॉबी और परिवार के सभी सदस्य इस सम्मान से बेहद खुश हैं। हम सभी जानते हैं कि ये हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण क्षण है।’
90वें जन्मदिन से ठीक पहले अलविदा कह गए थे धर्मेंद्र
सिनेमा जगत में अपनी कड़क आवाज, दमदार अभिनय और लाजवाब कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले धर्मेंद्र का निधन नवंबर 2025 में हुआ था। वह अपने 90वें जन्मदिन से दो हफ्ते पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनके निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि देश-विदेश में मौजूद उनके करोड़ों प्रशंसकों को गहरा सदमा दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी भावभीनी श्रद्धांजलि
धर्मेंद्र के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें याद किया था। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा था, ‘धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक अद्वितीय फिल्मी शख्सियत और एक ऐसे असाधारण अभिनेता थे, जिन्होंने अपने हर किरदार में आकर्षण और गहराई भर दी। उन्होंने जिस तरह से विविध भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी को उनके अभिनय के साथ-साथ उनकी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी उतना ही सराहा जाता था। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।’
धर्मेंद्र का करियर
धर्मेंद्र ने अपने करियर में 'शोले', 'सत्यकाम', 'चुपके चुपके' और 'प्रतिज्ञा' जैसी अनगिनत ब्लॉकबस्टर और यादगार फिल्में दीं। वह जाते-जाते भी अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते रहे। उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ उनके निधन के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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