Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडOTTplay declares 12 december as Rajinikanth Day
OTTplay ने 12 दिसंबर को “रजनीकांत डे” घोषित किया

OTTplay ने 12 दिसंबर को “रजनीकांत डे” घोषित किया

संक्षेप:

Rajinikanth Tribute: रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर हिन्दुस्तान टाइम्स ने उन्हें फुल-पेज ट्रिब्यूट दिया था। वहीं अब OTTplay ने 12 दिसंबर को रजनीकांत डे घोषित किया है। 

Dec 12, 2025 05:53 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत के 75वें जन्मदिन को खास बनाते हुए OTTplay ने हर साल 12 दिसंबर को ‘रजनीकांत डे’ के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर प्लेटफॉर्म की ओर से हिन्दुस्तान टाइम्स में एक फुल-पेज ट्रिब्यूट प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था – 12/12 हैप्पी रजनीकांत डे। यह उस सितारे के लिए है जिसकी मौजूदगी ने पिछले पांच दशकों से बड़े पर्दे, टीवी स्क्रीन और करोड़ों दिलों को रोशन किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रजनीकांत भारतीय सिनेमा की ऐसी धरोहर हैं जिन्होंने भाषाओं, सीमाओं और पीढ़ियों की दीवारें तोड़ी हैं। इस खास क्रिएटिव के जरिए OTTplay ने उस सांस्कृतिक आइकन को सलाम किया है जिसकी एंट्री पर आज भी थिएटरों में सीटियां गूंजती हैं, जिसका स्टाइल फैंस कॉपी करते हैं और जिसकी फिल्मों से दर्शकों ने हमेशा हिम्मत और जज्बा पाया है।

फुल-पेज ट्रिब्यूट OTTplay के व्यापक डिजिटल कैंपेन का मुख्य हिस्सा है, जिसके तहत पूरे देश के फैंस को रजनीकांत के आइकॉनिक किरदारों और फिल्मों को फिर से देखने और सेलिब्रेट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। OTTplay, जो भारत का प्रमुख OTT एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, 30 से ज्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को एक ही सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध कराता है। इसके AI-आधारित डिस्कवरी इंजन की मदद से दर्शक बाशा, मुथु, कबाली, पेट्टा और कई क्लासिक व ब्लॉकबस्टर फिल्मों सहित राजिनी की विरासत को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये फिल्में SunNXT, JioHotstar, Z5 और अन्य पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं।

OTTplay के CEO अविनाश मुदलियार ने कहा, “रजनीकांत सिर्फ सुपरस्टार नहीं हैं। वह एक एहसास, एक याद और करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा हैं। उनके 75वें जन्मदिन पर यह ट्रिब्यूट हमारी ओर से उस इंसान को सामूहिक धन्यवाद है, जो आज भी परिवारों और पीढ़ियों को एक साथ जोड़ देता है। OTTplay के जरिए हम चाहते हैं कि पुराने दर्शक हों या नई पीढ़ी — हर कोई उनकी सिनेमाई यात्रा को फिर से महसूस करे, देखे और सेलिब्रेट करे।”

यह जन्मदिन ट्रिब्यूट OTTplay के उस विजन को भी दर्शाता है, जिसमें महान कहानियों और लेजेंडरी किरदारों को खोजने और दोबारा देखने को आसान बनाना शामिल है। इस कैंपेन के जरिए OTTplay दर्शकों को आमंत्रित करता है कि वे सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि उन फिल्मों को दोबारा देखकर रजनीकांत की उस करिश्माई विरासत को सलाम करें जिसने उन्हें भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा बना दिया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।