OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 वेब सीरीज, नंबर 1 पर बनी हुई इस एक्ट्रेस ने सबको छोड़ा पीछे

संक्षेप:

OTT पास पसंद की जाने वाली सीरीज का रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। इस हफ्ते OTT प्लेटफार्म पर ये पांच सीरीज छाई हुईं हैं। सिर्फ एक हफ्ते के समय में इन सीरीज को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा बार देखा है। जानिए नंबर पर कौन छाया हुआ है।

Dec 22, 2025 06:21 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
OTT कंटेंट को ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता आया है। पिछले कुछ समय में पॉपुलर सीरीज के नए सीजन और कुछ नई सीरीज ने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए दस्तक दी है। कई सीरीज आते ही ऑडियंस के पसंदीदा बन गए। इस लिस्ट में ये पांच सीरीज बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते के टॉप पांच सीरीज की बात करें तो माधुरी दीक्षित से लेकर करण टैकर तक अपने काम से छाए हुए हैं। जानिए किसे मिले कितने व्यूज।

मिसेज देशपांडे

माधुरी दीक्षित OTT सीरीज मिसेज देशपांडे में नजर आ रही हैं। ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर आते ही छा गई है। इस हफ्ते की टॉप 5 सीरीज में मिसेज देशपांडे सबसे ज्यादा 31 लाख से अधिक बार देखी गई है। इस सीरीज में माधुरी का किरदार मर्डर करता है। रोमांटिक हीरोइन को इस सस्पेंस से भरी सीरीज में ऑडियंस पसंद कर रही है। OTT व्यूवरशिप के मामले में मिसेज देशपांडे नंबर 1 पर बनी हुई है।

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5

अमेरिकन साइंस फिक्शन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पिछले कुछ समय से खबरों में बना हुआ है। इस डरावनी, सस्पेंस से भरी सीरीज के सभी सीजन ऑडियंस ने पसंद किए हैं। पांचवें सीजन को भी जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को 22 लाख लोगों ने देखा है। OTT व्यूवरशिप में ये नंबर 2 पर बनी हुई है।

स्ट्रेंजर थिंग्स 2



द फैमिली मैन सीजन 3

मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन के सभी सीजन को प्यार मिला है। तीसरा सीजन अभी हाल में अमेज़न प्राइम वीडियो पर आया है और OTT प्लेटफार्म पर छाया हुआ है। इस सीरीज को अपने तीसरे हफ्ते में भी प्यार मिल रहा है और 21 लाख की व्यूवरशिप के साथ नंबर 3 पर बना हुआ है।

द फैमिली मैन 3

सिंगल पापा

कुनाल खेमू अपनी सीरीज लेकर आए हैं सिंगल पापा। इस सीरीज के नाम से भी समझ आ गया होगा कि ये एक ऐसे पिता की कहानी है जो पत्नी से विवाद के बाद अकेले बच्चे का पालन करता है। एक हफ्ते में इस सीरीज को 15 लाख लोगों ने देखा है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज OTT पर नंबर 4 पर बनी हुई है।

सिंगल पापा

भय: द गौरव तिवारी मिट्री

इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर भय: द गौरव तिवारी मिट्री नाम की सीरीज है जो इस वक्त खबरों में बनी हुई है।

भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री

इस सीरीज की कहानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी से जुड़ी हुई है। अमेज़न MX प्लेयर पर इस सीरीज को 14 लाख से अधिक बार देखा गया है।

