Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

OTT Series: जियोहॉटस्टार की इस हिंदी सीरीज का बन सकता है कोरियन रीमेक, 7.8 है इसकी रेटिंग

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

OTT Comedy Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर हाल ही में एक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज आई है। कोरियन फिल्म इंडस्ट्री इस सीरीज का रीमेक बनाना चाहती है।

Jiohotstar Comedy Thriller Series
जियोहॉटस्टार की कॉमेडी थ्रिलर सीरीज

जियोहॉटस्टार पर हाल ही में एक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज आई थी। इस सीरीज में अरशद वारसी और विक्रांत मैसी ने लीड रोल प्ले किया था। इस सीरीज को दर्शकों से खूब प्यार मिला था और आईएमडीबी पर 7.8 की रेटिंग मिली थी। अब इस हिंदी सीरीज का कोरियन रीमेक बनाने की बातचीत चल रही है। जी हां, कोरियन फिल्म इंडस्ट्री ने खुद इस सीरीज के मेकर्स से इसका कोरियन रीमेक बनाने के लिए कॉन्टेक्ट किया है। आइए आपको बताते हैं कि इस सीरीज का नाम क्या है।

कौन-सी सीरीज है ये?

इस सीरीज का नाम 'प्रीतम एंड पेड्रो' है। इस सीरीज को 'मुन्नाभाई', '3 इडियट्स' और 'पीके' जैसी फिल्में बनाने वाले राजकुमार हिरानी ने क्रिएट और प्रोड्यूस किया है। वहीं अविनाश अरुण ने इसे डायरेक्ट किया है। इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, एक प्रमुख कोरियन प्रोडक्शन हाउस ने 'प्रीतम एंड पेड्रो' के रीमेक राइट्स हासिल करने के लिए मेकर्स से संपर्क किया है।

OTT Watch: ओटीटी पर गदर काट रहीं ये 7 फिल्में और सीरीज, क्या आपने देखीं?

सीरीज से जुड़े सूत्रों ने क्या बताया?

सूत्रों का कहना है, 'राजकुमार हिरानी की 'प्रीतम एंड पेड्रो' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद एक कोरियन प्रोडक्शन हाउस ने इसके रीमेक राइट्स खरीदने के लिए मेकर्स से बातचीत शुरू की है। फिलहाल ये चर्चा शुरुआती दौर में है और दोनों पक्ष इस कहानी को कोरियन दर्शकों के हिसाब से ढालने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं।'

क्यों खास है 'प्रीतम एंड पेड्रो'?

सीरीज में अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी मुख्य किरदारों में हैं। कहानी एक पुराने ख्यालों वाले पुलिस अफसर और एक यंग हैकर के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों को मिलकर साइबर क्राइम से जुड़ा एक उलझा हुआ केस सुलझाना पड़ता है।

OTT Series: धमाकेदार है 7 एपिसोड वाली ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, 8 है इसकी IMDb रेटिंग

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

हालांकि कोरियन रीमेक को लेकर अभी मेकर्स या प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ये डील फाइनल होती है, तो 'प्रीतम एंड पेड्रो' ग्लोबल लेवल पर रीमेक होने वाली चुनिंदा भारतीय वेब सीरीज में शामिल हो जाएगी।

इस सीरीज के कुल कितने एपिसाेड्स हैं?

इस सीरीज के सिर्फ 6 एपिसोड हैं और ये सीरीज हिंदी में जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।

Pritam and Pedro Review: तगड़े सस्पेंस के साथ कॉमेडी का तड़का, शानदार है 'प्रीतम एंड पेड्रो' की जोड़ी

यहां देखिए इस सीरीज का ट्रेलर

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।