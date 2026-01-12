Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडOTT releases this week 12 January to 18 January new movies and series on Netflix Prime Video and ZEE5
OTT Release: ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज, एक की IMDb रेटिंग 9.6

OTT Release: ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज, एक की IMDb रेटिंग 9.6

संक्षेप:

OTT Releases This Week (12 Jan to 18 Jan): 12 जनवरी से 18 जनवरी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी5 और सोनी लिव पर कई सारी फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं।

Jan 12, 2026 09:39 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओटीटी लवर्स के लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते (12 जनवरी से 18 जनवरी तक) ओटीटी पर 4 फिल्में और एक सीरीज आने वाली हैं। खास बात ये है कि इनमें से एक सीरीज में इमरान हाशमी लीड रोल में हैं। वहीं एक फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.6 है। आइए आपको इनके बारे में और बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मस्ती 4

ओटीटी प्लेटफॉर्म - जी5

रिलीज डेट - 16 जनवरी

आईएमडीबी रेटिंग: ‘मस्ती 4’ में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय जैसे सितारे हैं। इस फिल्म ने 21 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। वहीं 16 जनवरी से जी5 पर स्ट्रीम होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्डवाइड 19.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 3.1 है।

120 बहादुर

ओटीटी प्लेटफॉर्म - अमेजन प्राइम वीडियो

रिलीज डेट - 16 जनवरी

आईएमडीबी रेटिंग: फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर आने वाली है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 23.6 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

फरहान अख्तर की 120 बहादुर

भा भा बा

ओटीटी प्लेटफॉर्म - जी5

रिलीज डेट - 16 जनवरी

आईएमडीबी रेटिंग: वर्ल्डवाइड 45.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने के बाद फिल्म ‘भा भा बा’ इस सप्ताह ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। इसमें दिलीप और मोहनलाल जैसे साउथ सितारे हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है।

ये भी पढ़ें:120 बहादुर देख इमोशनल हो गई थीं रेखा; 'उनकी आंखों में आंसू थे…'
ये भी पढ़ें:देख डालो ये 7 कोरियन सीरीज, एक की 8.7 है IMDb रेटिंग, तो एक है 2024 का हिट शो

तस्करी द स्मगलर वेब

ओटीटी प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट - 14 जनवरी

नई सीरीज: इमरान हाशमी की नई वेब सीरीज ‘तस्करी द स्मगलर वेब’ 14 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसमें शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदिश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज हैं।

गुर्रम पापी रेड्डी- कलमकावल

ओटीटी प्लेटफॉर्म - सोनी लिव

रिलीज डेट - 16 जनवरी

आईएमडीबी रेटिंग: साउथ फिल्म 'गुर्रम पापी रेड्डी' भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.6 है। इसमें ममूटी लीड रोल में हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।