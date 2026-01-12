OTT Release: ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज, एक की IMDb रेटिंग 9.6

संक्षेप: OTT Releases This Week (12 Jan to 18 Jan): 12 जनवरी से 18 जनवरी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी5 और सोनी लिव पर कई सारी फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं।

Jan 12, 2026 09:39 am IST

ओटीटी लवर्स के लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते (12 जनवरी से 18 जनवरी तक) ओटीटी पर 4 फिल्में और एक सीरीज आने वाली हैं। खास बात ये है कि इनमें से एक सीरीज में इमरान हाशमी लीड रोल में हैं। वहीं एक फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.6 है। आइए आपको इनके बारे में और बताते हैं।

मस्ती 4 ओटीटी प्लेटफॉर्म - जी5

रिलीज डेट - 16 जनवरी

आईएमडीबी रेटिंग: ‘मस्ती 4’ में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय जैसे सितारे हैं। इस फिल्म ने 21 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। वहीं 16 जनवरी से जी5 पर स्ट्रीम होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्डवाइड 19.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 3.1 है।

120 बहादुर ओटीटी प्लेटफॉर्म - अमेजन प्राइम वीडियो

रिलीज डेट - 16 जनवरी

आईएमडीबी रेटिंग: फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर आने वाली है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 23.6 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

भा भा बा ओटीटी प्लेटफॉर्म - जी5

रिलीज डेट - 16 जनवरी

आईएमडीबी रेटिंग: वर्ल्डवाइड 45.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने के बाद फिल्म ‘भा भा बा’ इस सप्ताह ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। इसमें दिलीप और मोहनलाल जैसे साउथ सितारे हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है।

तस्करी द स्मगलर वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट - 14 जनवरी

नई सीरीज: इमरान हाशमी की नई वेब सीरीज ‘तस्करी द स्मगलर वेब’ 14 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसमें शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदिश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज हैं।

गुर्रम पापी रेड्डी- कलमकावल ओटीटी प्लेटफॉर्म - सोनी लिव

रिलीज डेट - 16 जनवरी