OTT Release: 9 फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक, ओटीटी लवर्स के लिए मजेदार होगा नवंबर का पहला हफ्ता

संक्षेप: New OTT Release: आप थ्रिल के शौकीन हों, पॉलिटिकल ड्रामा पसंद करते हों या दिल को छू लेने वाली कहानी देखना चाहते हों, इस हफ्ते ओटीटी पर आपको सब कुछ मिलेगा। 

Mon, 3 Nov 2025 01:10 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
नवंबर का पहला हफ्ता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दर्शकों के लिए खास होने वाला है। 3 से 9 नवंबर के बीच पॉलिटिकल, हॉरर, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा और सुपरहीरो एक्शन- हर तरह का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर दस्तक देने वाला। सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नए सीजन और दमदार कहानियां देखने मिलेंगी।

सानी लिव और जियोहॉटस्टार पर क्या आ रहा है?

सबसे ज्यादा चर्चा में है हुमा कुरैशी की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज ‘महारानी सीजन 4’। ये सीरीज 7 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। वहीं, जियोहॉटस्टार पर 4 नवंबर को तमिल फिल्म ‘बैड गर्ल’ रिलीज हो रही है। इसमें एक लड़की की समाज के बंधनों से बाहर निकलने की कहानी दिखाई गई है। 5 नवंबर को इसी प्लेटफॉर्म पर ‘द फैंटास्टिक फोर- फर्स्ट स्टेप्स’ आएगी, जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक और उनकी टीम की नई सुपरहीरो जर्नी दिखाई जाएगी।

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वालीं फिल्में-सीरीज

नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर को दो बड़े टाइटल्स आ रहे हैं—‘बारामूला’ और ‘फ्रेंकस्टीन’। ‘बारामूला’ में मानव कौल डीएसपी का किरदार निभाते हुए कश्मीर में बच्चों की गुमशुदगी की रहस्यमयी जांच करेंगे। वहीं हॉरर फिल्म ‘फ्रेंकस्टीन’ रोंगटे खड़े कर देगी। जी5 की बात करें तो 7 नवंबर के ही दिन फैमिली ड्रामा ‘थोड़े दूर थोड़े पास’ और रोमांटिक यूथ फिल्म ‘किस’ स्ट्रीम होंगी।

ओटीटी पर ये भी देंगी दस्तक

इसके अलावा, जियोहॉटस्टार पर 4 नवंबर को लीगल ड्रामा ‘ऑल इज फेयर’ और Lionsgate Play पर 7 नवंबर को ट्रू-क्राइम आधारित ‘द हैक’ रिलीज होगी।

