एंटरटेनिंग होगा ये हफ्ता, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 9 सीरीज और फिल्में

Upcoming Series & Movies: इस हफ्ते रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा और कॉमेडी के शौकीनों के लिए ओटीटी पर कई सारी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं!

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:48 PM
लीजओटीटी प्रेमियों के लिए 8 से 14 सितंबर वाला हफ्ता जबरदस्त एंटरटेनमेंट लेकर आया है। टॉप साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ कई वेब सीरीज और रोमांटिक-कॉमेडी शो भी इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं। अगर आप वीकेंड पर घर बैठे मस्त मनोरंजन का प्लान बना रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है।

1. सैयारा

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म ‘सैयारा’ थिएटर्स में धूम मचाने के बाद अब 12 सितंबर को Netflix पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म की कहानी वाणी (अनीत) और कृष (अहान) के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से 329 करोड़ और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 570 करोड़ का कलेक्शन किया था।

2. कूली

सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कूली' 400 करोड़ के बजट में बनी और फिर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने 25 दिन में 284 करोड़ का नेट बिजनेस किया। वहीं अब यह फिल्म 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ (फिलहाल हिंदी नहीं) में स्ट्रीम होगी।

3. डू यू वाना पार्टनर

तमन्ना भाटिया, डायना पेंटी और जावेद जाफरी की यह कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 12 सितंबर को Prime Video पर रिलीज होगी।

4. द गर्लफ्रेंड

साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज ‘द गर्लफ्रेंड’ मिशेल फांसेस के उपन्यास पर आधारित है। छह एपिसोड्स वाली ये सीरीज 10 सितंबर से Prime Video पर देखी जा सकती है।

5. द डेड गर्ल्स

अल्फोंसो हेरेरा, पॉलिना गैटन और जोआक्विन कोसियो स्टारर यह क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 10 सितंबर से Netflix पर उपलब्ध होगी।

6. द रॉन्ग पेरिस

मिरांडा कॉसग्रोव और पियर्सन फोडे की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 12 सितंबर से Netflix पर स्ट्रीम होगी।

7. रैम्बो इन लव

तेलुगू रोमांटिक कॉमेडी सीरीज 'रैम्बो इन लव' एक बदकिस्मत लेकिन, नेकदिल लड़के और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पर आधारित है। ये 12 सितंबर के दिन जियोहॉटस्टार पर दस्तक देगी।

8. टास्क

'मेयर ऑफ ईस्टटाउन' के मेकर्स की नई क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज एचबीओ और मैक्स पर रिलीज हो गई है।

9. ब्यूटी इन ब्लैक सीजन 2

ग्लैमर और फैमिली पावर स्ट्रगल पर आधारित इस सफल सीरीज का नया सीजन 11 सितंबर से स्ट्रीम होगा।

