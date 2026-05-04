ओटीटी पर 4 मई से 10 मई के बीच आने वाली हैं ये फिल्में और सीरीज
ओटीटी पर 4 मई से 10 मई के बीच ये फिल्में और सीरीज आने वाली हैं। हर कहानी एक से बढ़कर एक, लेकिन आपको इनमें से किस फिल्म या वेब सीरीज का इंतजार है?
OTT Release This Week: प्रियंका चोपड़ा की 'सिटाडेल 2' से लेकर 'लुक्खे' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल
मई का दूसरा हफ्ता ओटीटी लवर्स के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। अगर आप भी वीकेंड पर बिंज-वॉच (Binge-watch) करने के शौकीन हैं, तो तैयार हो जाइए। 4 मई से 10 मई 2026 के बीच नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगने वाला है।
यहाँ देखें इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट:
अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video)
1. Citadel Season 2
रिलीज डेट: 6 मई, 2026
खासियत: प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन की बहुप्रतीक्षित स्पाई-थ्रिलर सीरीज 'सिटाडेल' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रही है। इस बार एक्शन और सस्पेंस का स्तर और भी ऊंचा होने वाला है।
2. Lukkhe Season 1
रिलीज डेट: 8 मई, 2026
खासियत: हल्के-फुल्के मनोरंजन और कॉमेडी की तलाश करने वालों के लिए यह सीरीज एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है।
नेटफ्लिक्स (Netflix)
1. Worst Ex Ever Season 2
रिलीज डेट: 6 मई, 2026
खासियत: सच्ची घटनाओं पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज चौंकाने वाले रिश्तों और अपराध की कहानियों को बयां करती है।
2. Legends
रिलीज डेट: 7 मई, 2026
खासियत: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते 'लीजेंड्स' के रूप में एक पावरफुल ड्रामा दस्तक देने जा रहा है।
3. The Chestnut Man: Hide and Seek
रिलीज डेट: 7 मई, 2026
खासियत: अगर आप डार्क क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं, तो यह सस्पेंस सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
जियोहॉटस्टार और सोनी लिव (JioHotstar & SonyLIV)
1. M.I.A (JioHotstar)
रिलीज डेट: 8 मई, 2026
खासियत: जियोहॉटस्टार पर इस हफ्ते 'M.I.A' के रूप में नया और फ्रेश कंटेंट देखने को मिलेगा।
2. Song Sung Blue (JioHotstar)
रिलीज डेट: 9 मई, 2026
खासियत: संगीत और भावनाओं के ताने-बाने से बुनी यह फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
3. India's Best Dancer Season 5 (SonyLIV)
रिलीज डेट: 9 मई, 2026
खासियत: रियलिटी शो के प्रेमियों के लिए 'इंडियाज बेस्ट डांसर' अपने पांचवें सीजन के साथ वापस आ गया है। इस बार मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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