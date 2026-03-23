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OTT Release: नई फिल्में और सीरीज इस हफ्ते ओटीटी पर होंगी रिलीज, यहां देखिए लिस्ट

Mar 23, 2026 08:09 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Upcoming Movies and Series: 23 मार्च से 29 मार्च के बीच ओटीटी पर 6 फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं। यदि आप वीकेंड पर घर पर बैठकर ओटीटी देखना पसंद करते हैं तो ये आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

OTT Release: नई फिल्में और सीरीज इस हफ्ते ओटीटी पर होंगी रिलीज, यहां देखिए लिस्ट

थिएटर में ‘धुरंधर द रिवेंज’ देख ली? बढ़िया! अब आप ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होने वालीं फिल्में और सीरीज देख सकते हैं। 23 मार्च से 29 मार्च के बीच, ओटीटी पर कई सारी नई फिल्में और सीरीज दस्तक दे रही हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए इनकी एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में आने वाली फिल्म/सीरीज का नाम, उनके बारे में और रिलीज डेट की जानकारी दी है। इसके साथ ही इनका ट्रेलर भी अटैच किया है।

ओ’रोमियो

शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल और रणदीप हुड्डा की फिल्म ‘ओ'रोमियो’ 27 मार्च के दिन ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 72.81 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 110.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

कहां देखें: प्राइम वीडियो

रिलीज डेट: 27 मार्च

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काट्टान

एम. मणिकंदन के डायरेक्शन में बनी 'काट्टान' एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में विजय सेतुपति लीड रोल में हैं। उनके अलावा इस फिल्म में मिलिंद सोमन, सुदेव नायर और वीजे पार्वती भी हैं। इस फिल्म की कहानी एक उलझे हुए मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है।

कहां देखें: जियोहॉटस्टार

रिलीज डेट: 27 मार्च

डिटेक्टिव होल

‘डिटेक्टिव होल’ नॉर्वेजियन क्राइम ड्रामा है। इसमें एक ऐसे डिटेक्टिव की कहानी दिखाई गई है जो ओस्लो में हुई कई बेरहम हत्याओं की जांच करता है। तभी एक भ्रष्ट सहकर्मी इस केस में दखल देता है जिसकी वजह से जांच प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, डिटेक्टिव को अपनी टीम के अंदर चल रहे आपसी टकराव का भी सामना करना पड़ता है।

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 26 मार्च

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डेयरडेविल: बॉर्न अगेन

'डेयरडेविल: बॉर्न अगेन' का पहला सीजन मेयर विल्सन फिस्क के मार्शल लॉ घोषित करने और सभी ‘विजिलेंटे’ को न्यूयॉर्क शहर से बाहर निकालने के साथ खत्म होता है। वहीं दूसरे सीजन में, मैट मर्डॉक, जो एक नेत्रहीन वकील और विजिलेंटे 'डेयरडेविल' है, मेयर के खिलाफ डटकर खड़ा रहता है।

कहां देखें: जियोहॉटस्टार

रिलीज डेट: 24 मार्च

बीटीएस द रिटर्न

'बीटीएस: द रिटर्न' एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें बीटीएस के सदस्यों की तब की कहानी दिखाई जाती है तब वे अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस आते हैं।

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 27 मार्च

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समथिंग वैरी बैड इज गोइंग टू हैप्पन

'समथिंग वैरी बैड इज गोइंग टू हैप्पन' 6 एपिसोड की एक हॉरर मिनी-सीरीज है। इस सीरीज में कैमिला मोरोन और एडम डिमार्को लीड रोल में हैं। ये एक ऐसे कपल की कहानी है जिनकी जंगल के बीच हुई खूबसूरत शादी, अचानक एक डरावने और परेशान करने वाले अनुभव में बदल जाती है।

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 26 मार्च

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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