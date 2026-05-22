साउथ की ये 5 सस्पेंस थ्रिलर हैं मस्ट वॉच, 8 से ज्यादा चार फिल्मों की IMDb रेटिंग
मलयालम भाषा की सबसे पसंद की जाने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम का तीसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। अगर आप दृश्यम 3 जैसी फिल्में देखना पसंद हैं, तो हम आपको साउथ की 5 मस्ट वॉच थ्रिलर फिल्में बता रहे हैं।
साउथ की फिल्मों को उत्तर भारत में भी खूब पसंद किया जाता है। अब मलयालम भाषा की बेस्ट फिल्मों में से एक सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम का पार्ट 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। दृश्यम को मलयालम भाषा में तो पसंद किया ही गया, लेकिन इस फिल्म का जब हिंदी रीमेक बना तो उसे भी खूब प्यार मिला। हिंदी रीमेक का पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। अब साउथ में फिल्म का पार्ट 3 रिलीज कर दिया गया है, तो आनेवाले कुछ वक्त में बॉलीवुड फैंस को भी फिल्म का तीसरा पार्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप साउथ की थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको साउथ की 5 ऐसी थ्रिलर फिल्में बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
इस लिस्ट में बिना कहे दृश्यम पार्ट 1 और 2 जाती है, लेकिन इन दोनों पार्ट्स का बॉलीवुड में रीमेक रिलीज हो चुका है। हम आपको इन फिल्मों के अलावा 5 ऐसी फिल्में बता रहे हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए।
जय भीम: साल 2021 में रिलीज हुई जय भीम को आप अमजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में देख सकते हैं। जय भीम तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में एक वकील पुलिस कस्टडी से गायब हुए एक ऐसे गरीब आदिवासी का केस लड़ता है जिसपर डकैती का झूठा आरोप लगा है। इस फिल्म में एक्टर सूर्या लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
अन्नियां: लिस्ट में दूसरा नाम तमिल भाषा की साइकोलॉजिक्ल थ्रिलर फिल्म अन्नियां का है। इस फिल्म को आप अपरिचित के नाम से जानते होंगे। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मल्टिपल डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
महाराजा: लिस्ट में तीसरा नंबर साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म महाराजा का है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। फिल्म में एक नाई अपने घर में चोरी का अनोखे अंदाज में बदला लेता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक बड़ा राज खुलता है।
विक्रम: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2022 में रिलीज हुए सस्पेंस थ्रिलर एक्शन फिल्म विक्रम है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म में एक स्पेशल एजेंट एक मर्डर की जांच करता है। उस जांच के दौरान स्पेशल एजेंट एक खतरनाक खेल का खुलासा करता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
अटेंशन प्लीज: लिस्ट में 5वें नंबर पर मलयालम भाषा की सस्पेंस से भरी थ्रिलर फिल्म अटेंशन प्लीज है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर मलयालम भाषा में मौजूद है। इस फिल्म को आप सब टाइटल्स के साथ देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। एक फिल्ममेकर बनने की चाह रखने वाला लड़का अपने दोस्तों को अपनी फिल्म की कहानी सुनाता है। फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, डरावनी होती जाती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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