साउथ की ये 5 सस्पेंस थ्रिलर हैं मस्ट वॉच, 8 से ज्यादा चार फिल्मों की IMDb रेटिंग

मलयालम भाषा की सबसे पसंद की जाने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम का तीसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। अगर आप दृश्यम 3 जैसी फिल्में देखना पसंद हैं, तो हम आपको साउथ की 5 मस्ट वॉच थ्रिलर फिल्में बता रहे हैं।

साउथ की फिल्मों को उत्तर भारत में भी खूब पसंद किया जाता है। अब मलयालम भाषा की बेस्ट फिल्मों में से एक सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम का पार्ट 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। दृश्यम को मलयालम भाषा में तो पसंद किया ही गया, लेकिन इस फिल्म का जब हिंदी रीमेक बना तो उसे भी खूब प्यार मिला। हिंदी रीमेक का पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। अब साउथ में फिल्म का पार्ट 3 रिलीज कर दिया गया है, तो आनेवाले कुछ वक्त में बॉलीवुड फैंस को भी फिल्म का तीसरा पार्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप साउथ की थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको साउथ की 5 ऐसी थ्रिलर फिल्में बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।

इस लिस्ट में बिना कहे दृश्यम पार्ट 1 और 2 जाती है, लेकिन इन दोनों पार्ट्स का बॉलीवुड में रीमेक रिलीज हो चुका है। हम आपको इन फिल्मों के अलावा 5 ऐसी फिल्में बता रहे हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए।

जय भीम: साल 2021 में रिलीज हुई जय भीम को आप अमजन प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में देख सकते हैं। जय भीम तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में एक वकील पुलिस कस्टडी से गायब हुए एक ऐसे गरीब आदिवासी का केस लड़ता है जिसपर डकैती का झूठा आरोप लगा है। इस फिल्म में एक्टर सूर्या लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

अन्नियां: लिस्ट में दूसरा नाम तमिल भाषा की साइकोलॉजिक्ल थ्रिलर फिल्म अन्नियां का है। इस फिल्म को आप अपरिचित के नाम से जानते होंगे। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मल्टिपल डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

महाराजा: लिस्ट में तीसरा नंबर साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म महाराजा का है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। फिल्म में एक नाई अपने घर में चोरी का अनोखे अंदाज में बदला लेता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक बड़ा राज खुलता है।

विक्रम: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2022 में रिलीज हुए सस्पेंस थ्रिलर एक्शन फिल्म विक्रम है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म में एक स्पेशल एजेंट एक मर्डर की जांच करता है। उस जांच के दौरान स्पेशल एजेंट एक खतरनाक खेल का खुलासा करता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।