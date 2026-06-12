126 मिनट की ये थ्रिलर फिल्म, असल घटना पर है बनी, अपनी रिस्क पर देखें
OTT Thriller Movie: सोनीलिव की ये फिल्म कोई आम हॉरर या मसाला थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी डार्क, रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसे देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा।
परेश रावल ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी। ये फिल्म साल 2020 में आई थी और इस वक्त सोनी लिव पर स्ट्रीम कर रही है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इसकी खास बात ये है कि ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। आइए आपको इस फिल्म का नाम और इसकी कहानी बताते हैं।
फिल्म की कहानी (स्पॉइलर फ्री)
कहानी दो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स- अनुजा (काश्मीरा ईरानी) और नेहा (स्वर्दा थिगले) के इर्द-गिर्द घूमती है। उन्हें नागपुर के एक सुदूर ग्रामीण इलाके में जनगणना का डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मिलती है। ड्यूटी के दौरान वे एक जर्जर मकान में पहुंचती हैं, जहां एक अजीबोगरीब परिवार रहता है। वहां उन्हें प्रेरणा (टीना भाटिया) नाम की एक गर्भवती महिला मिलती है जो दबे छिपे शब्दों में उन्हें वहां से भाग जाने का इशारा करती है। दोनों टीचर्स को इस बात का एहसास हो जाता है कि इस घर में कुछ बहुत खतरानक चल रहा है, लेकिन जब तक वे भागने की कोशिश करती हैं, तब तक वे उस नरक में पूरी तरह फंस चुकी होती हैं।
आपको हिलाकर रख देगी ये फिल्म
1. ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोशल मैसेज भी छिपा है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे समाज में महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं दिया जाता।
2. बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्मों की तरह इसमें हिंसा को ग्लैमराइज या स्टाइल के साथ नहीं दिखाया गया है। फिल्म की क्रूरता इतनी सच्ची और दर्दनाक है कि कमजोर दिल वाले इसे देख भी नहीं पाएंगे। फिल्म में डराने के लिए किसी भूत-प्रेत या लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वहां का सन्नाटा ही रीढ़ में कंपन पैदा कर देता है।
3. इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। काश्मीरा ईरानी और स्वर्दा थिगले ने एक पीड़ित और लाचार महिला के डर और हिम्मत को बखूबी पर्दे पर उतारा है। वहीं विलेन के रूप में शशि भूषण और बोलोराम दास का अभिनय इतना सटीक है कि उनसे आपको नफरत होने लगेगी।
इस सच्ची घटना पर आधारित है ये फिल्म
फिल्म के अंत में ये खुलासा होता है कि ये कहानी नागपुर (महाराष्ट्र) के पास हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जहां एक परिवार ने सालों तक महिलाओं को बंधक बनाकर रखा था। जब आपको पता चलता है कि ये सब सच में किसी के साथ हुआ है, तो ये फिल्म और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है।
फिल्म का नाम और जरूरी चेतावनी
ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। इसमें घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक शोषण के बेहद संवेदनशील और हिंसक दृश्य हैं। यदि आप गंभीर, कड़वी और दिल दहला देने वाली सिनेमा देखने की हिम्मत रखते हैं, तो 'वेलकम होम' आपके लिए एक मास्टरपीस साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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