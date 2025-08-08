OTT Family Drama Movie Meiyazhagan IMDb Rating more than 8 trending on netflix इमोशनल और दिमाग पर असर छोड़ने वाली फिल्म है ये, 8.4 है इसकी IMDb रेटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
इमोशनल और दिमाग पर असर छोड़ने वाली फिल्म है ये, 8.4 है इसकी IMDb रेटिंग

Emotional Family Drama Movie: ओटीटी पर अगर आपको वीकेंड पर कुछ बहुत खूबसूरत देखना है जिसे देखने के बाद आपको जिंदगी को देखने का अलग नजरिया मिले तो ये फिल्म आपके लिए ही है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:55 PM
कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। वे आपको जिंदगी के उन कोनों तक ले जाती हैं, जहां हम अक्सर झांकना भी नहीं चाहते। ऐसी ही एक फिल्म है मेइयाझागन। यह 2024 में रिलीज हुई तमिल ड्रामा फिल्म है, जो ओटीटी पर हिंदी में भी उपलब्ध है।

फिल्म की कहानी बेहद सधी और भावुक है। इसमें एक ऐसे शख्स का सफर दिखाया गया है, जो पूरे 22 साल बाद अपने गांव लौटता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे रिश्तेदार से होती है, जिसे वह पहचानता भी नहीं। लेकिन उस रिश्तेदार के व्यवहार में अपनापन, देखभाल और थोड़ी-सी जिद—सब कुछ है। कहानी में दो अलग-अलग टाइमलाइन चलती हैं—एक अतीत, जिसमें बचपन और पुराने रिश्ते हैं, और एक वर्तमान, जिसमें बदल चुका समय और अनजानेपन की खाई है। इन दोनों को इतने खूबसूरत और सहज तरीके से पिरोया गया है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचते-पहुंचते आपकी आंखें नम हो जाएंगी।

‘मेइयाझागन’ को IMDb पर 8.4/10 की रेटिंग मिली है, जो इस बात का सबूत है कि यह फिल्म सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, बल्कि समीक्षकों को भी गहराई से प्रभावित कर चुकी है। कार्थी और अरविंद स्वामी की अदाकारी इसमें जान डाल देती है।

अगर आपको रिश्तों की जटिलताओं, अधूरेपन और फिर से जुड़ने की कोशिशों को महसूस करना पसंद है, तो यह फिल्म जरूर देखें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों का ऐसा आईना है, जिसमें हर दर्शक अपना कोई न कोई चेहरा पहचान लेगा। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध यह फिल्म देखने के बाद लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में बनी रहेगी।

