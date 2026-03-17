Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि न देने पर Oscar ने दी सफाई, बताया कौन तय करता है लिस्ट

Mar 17, 2026 06:13 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

ऑस्कर का 'In Memoriam' सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जिसमें पिछले एक साल में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले कलाकारों को याद किया जाता है। इस साल इस सेगमेंट में धर्मेंद्र समेत कई एक्टर्स को श्रद्धांजलि नहीं दी गई।

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि न देने पर Oscar ने दी सफाई, बताया कौन तय करता है लिस्ट

ऑस्कर 2026 पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच लॉस एंजिल्स में आयोजित ऑस्कर 2026 में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ-साथ कई अन्य अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। जिसकी वजह से फैंस और सेलेब्स का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में शो के एग्जीक्यूटिव रॉब मिल्स ने इस पर सफाई दी है और बताया कि ये कैसे तय किया जाता है कि ऑस्कर में किसे मरणोपरांत याद किया जाएगा और किसे नहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन है जिम्मेदार?

वैराइटी (Variety) से बात करते हुए रॉब मिल्स ने स्पष्ट किया कि टीवी पर किसे दिखाया जाएगा, इसका अंतिम फैसला 'एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' (AMPAS) का होता है। उन्होंने कहा, ‘बदकिस्मती से, हम हर साल बहुत सारी महान हस्तियों को खो रहे हैं इसलिए शायद कुछ हस्तियों का नाम छूट जाता है।’

ये भी पढ़ें:Oscars 2026 Winners: ऑस्कर 2026 के विनर्स की लिस्ट, इस फिल्म को मिले 6 अवॉर्ड्स

ऑस्कर की तारीफ

आलोचना के बीच रॉब मिल्स ने ऑस्कर की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हालांकि, मुझे सच में लगता है कि उन्होंने कल रात जो किया, वह शायद ऑस्कर के इतिहास का अब तक का सबसे बेहतरीन इन मेमोरियम था।'

धर्मेंद्र हेमा मालिनी

हेमा मालिनी का करारा जवाब

भारतीय सिनेमा के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का नाम मुख्य क्लिप में न होने पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे 'शर्मनाक' बताते हुए कहा बॉलीवुड हंगामा से कहा, ‘बेशक, यह शर्म की बात है। यह उनके लिए शर्म की बात है कि उन्होंने एक ऐसे अभिनेता को नजरअंदाज कर दिया, जो दुनिया के कई हिस्सों में, बहुत से लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। धरम जी को हर जगह जाना और पहचाना जाता था। उन्हें ज्यादा अवॉर्ड्स नहीं मिले तो फिर उन्हें ऑस्कर की परवाह क्यों होगी? हम दोनों ही, अपने देश में मिले प्यार से खुश थे। लेकिन अवॉर्ड हमेशा उनसे दूर ही रहे।’

ये भी पढ़ें:Oscars Winners 2026 : जानें ऑस्कर में जीतने वाली फिल्में कहां देख सकते हैं आप

सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, ये नाम भी थे गायब

हैरानी की बात यह है कि इस बार 'In Memoriam' सेगमेंट काफी लंबा था, फिर भी एरिक डेन, ब्रिगिट बार्डोट और जेम्स वान डेर बीक जैसे बड़े नामों को टीवी स्क्रीन पर जगह नहीं मिली। इन्हें केवल ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट पर 300 अन्य नामों के साथ लिस्ट किया गया।

सार

ऑस्कर का 'In Memoriam' हर साल विवादों में रहता है, लेकिन इस बार भारतीय दर्शकों की नाराजगी ने इसे ग्लोबल मुद्दा बना दिया है।

ये भी पढ़ें:थ्रिलर फिल्म, जीते 6 ऑस्कर अवॉर्ड्स, जानें भारतीयों को क्यों देखनी चाहिए ये मूवी
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
oscars Dharmendra Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।