Oscars 2026 LIVE: ऑस्कर 2026 का आगाज, जानें किसे मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का अवॉर्ड

Mar 16, 2026 06:31 am IST

98वें एकेडमी अवाॅर्ड्स की शुरुआत हो गई है। कोनन ओ'ब्रायन इसे होस्ट कर रहे हैं। एमी मैडिगन ने 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' का अवाॅर्ड जीता है, वहीं शॉन पेन ने 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' का अवाॅर्ड अपने नाम किया है।

मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में 98वां एकेडमी अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया है। डायरेक्टर रयान कूगलर की फिल्म 'सिनर्स' ने 16 कैटेगरी में नॉमिनेशन्स हासिल कर इतिहास रच दिया है। वहीं पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को 13 कैटेगरिज में नॉमिनेशन्स मिले हैं।

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LIVE UPDATE: नॉमिनेशंस एंड विनर्स बेस्ट फिल्म 1. ब्यूगोनिया

2. F1

3. फ्रेंकस्टीन

4. हैमनेट

5. मार्टी सुप्रीम

6. वन बैटल आफ्टर अनदर

7. द सीक्रेट एजेंट

8. सेंटीमेंटल वैल्यू

9. सिनर्स

10. ट्रेन ड्रीम्स

बेस्ट एक्टर इन लीड रोल 1. तिमोथी शालामे (मार्टी सुप्रीम)

2. लियोनार्डो डिकैप्रियो (वन बैटल आफ्टर अनदर)

3. ईथन हॉक (ब्लू मून)

4. माइकल बी. जॉर्डन (सिनर्स)

5. वैगनर मौरा (द सीक्रेट एजेंट)

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल 1. बेनिसियो डेल टोरो (वन बैटल आफ्टर अनदर)

2. जेकब एलोर्डी (फ्रेंकस्टीन)

3. डेलरॉय लिंडो (सिनर्स)

4. शॉन पेन (वन बैटल आफ्टर अनदर) - WINNER

5. स्टेलन स्कार्सगार्ड (सेंटीमेंटल वैल्यू)

बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल 1. जेसी बकले (हैमनेट)

2. रोज़ बर्न (इफ़ आई हैड लेग्स आई'डी किक यू)

3. केट हडसन (सॉन्ग संग ब्लू)

4. रेनेट रीन्सवे (सेंटीमेंटल वैल्यू)

5. एम्मा स्टोन (ब्यूगोनिया)

बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल 1. एले फैनिंग (सेंटीमेंटल वैल्यू)

2. इंगु इब्सडोटर लिलीआस (सेंटीमेंटल वैल्यू)

3. एमी मैडिगन (वेपन्स) - WINNER

4. वुन्मी मोसाकु (सिनर्स)

5. तेयाना टेलर (वन बैटल आफ्टर अनदर)

निर्देशन में उपलब्धि 1. क्लोई झाओ (हैमनेट)

2. जॉश सैफ्डी (मार्टी सुप्रीम)

3. पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल आफ्टर अनदर)

4. जोआचिम ट्रायर (सेंटीमेंटल वैल्यू)

5. रयान कूगलर (सिनर्स)

साल की बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म 1. आर्को

2. एलियो

3. के-पॉप डेमन हंटर्स: WINNER

4. लिटिल एमेली और द कैरेक्टर ऑफ रेन

5. ज़ूटोपिया 2

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म 1. बटरफ्लाई

2. फॉरएवरग्रीन

3. द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स: WINNER

4. रिटायरमेंट प्लान

5. द थ्री सिस्टर्स

कास्टिंग में उपलब्धि 1. नीना गोल्ड (हैमनेट)

2. जेनिफर वेंडीटी (मार्टी सुप्रीम)

3. कैसेंड्रा कुलुकुंडिस (वन बैटल आफ्टर अनदर) - WINNER

4. गेब्रियल डोमिंगुएस (द सीक्रेट एजेंट)

5. फ्रांसिन मेस्लर (सिनर्स)

सिनेमैटोग्राफी में उपलब्धि 1. डैन लॉस्टसेन (फ्रेंकस्टीन)

2. डेरियस खोंडजी (मार्टी सुप्रीम)

3. माइकल बाउमन (वन बैटल आफ्टर अनदर)

4. ऑटम ड्यूराल्ड अर्कापा (सिनर्स)

5. एडॉल्फो वेलोसो (ट्रेन ड्रीम्स)

कॉस्ट्यूम डिजाइन में उपलब्धि 1. डेबोरा एल. स्कॉट (अवतार: फायर एंड ऐश)

2. केट हॉली (फ्रेंकस्टीन): WINNER

3. माल्गोसिया तुर्ज़ांस्का (हैमनेट)

4. मियाको बेलिज़्ज़ी (मार्टी सुप्रीम)

5. रूथ ई. कार्टर (सिनर्स)

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 1. द अलबामा सॉल्यूशन

2. कम सी मी इन द गुड लाइट

3. कटिंग थ्रू रॉक्स

4. मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन

5. द परफेक्ट नेबर

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म 1. ऑल द एम्प्टी रूम्स

2. आर्म्ड ओनली विद ए कैमरा: द लाइफ एंड डेथ ऑफ ब्रेंट रेनॉड

3. चिल्ड्रन नो मोर: वेर एंड आर गॉन

4. द डेविल इज बिजी

5. परफेक्टली ए स्ट्रेंजनेस

फिल्म एडिटिंग में उपलब्धि 1. स्टीफन मिरिओन (F1)

2. रोनाल्ड ब्रोंस्टीन और जॉश सैफ्डी (मार्टी सुप्रीम)

3. एंडी जुर्गेंसन (वन बैटल आफ्टर अनदर)

4. ओलिवियर बुगे कोट्टे (सेंटीमेंटल वैल्यू)

5. माइकल पी. शॉवर (सिनर्स)

साल की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म 1. द सीक्रेट एजेंट

2. इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट

3. सेंटीमेंटल वैल्यू

4. सिरात

5. द वॉयस ऑफ हिंद रजब

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म 1. बुचर्स स्टेन

2. ए फ्रेंड ऑफ डोरोथी

3. जेन ऑस्टेर्न्स पीरियड ड्रामा

4. द सिंगर्स - WINNER

5. टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाईवा - WINNER

मेकअप और हेयरस्टाइलिंग में उपलब्धि 1. माइक हिल, जॉर्डन सैमुअल और क्लियोना फ्यूरी (फ्रेंकस्टीन) - WINNER

2. क्योको टोयोकावा, नाओमी हिबिनो और तदाशी निशिमात्सु (कोकुहो)

3. केन डियाज़, माइक फोंटेन और शुनिका टेरी (सिनर्स)

4. काज़ू हिरो, ग्लेन ग्रिफिन और ब्योर्न रेहबीन (द स्मैशिंग मशीन)

5. थॉमस फोल्डबर्ग और ऐनी कैथरीन सॉरबर्ग (द अगली स्टेपसिस्टर)

ओरिजिनल स्कोर 1. जर्सकिन फेंड्रिक्स (ब्यूगोनिया)

2. एलेक्जेंडर डेसप्लाट (फ्रेंकस्टीन)

3. मैक्स रिक्टर (हैमनेट)

4. जॉनी ग्रीनवुड (वन बैटल आफ्टर अनदर)

5. लुडविग गोरानसन (सिनर्स)

ओरिजिनल सॉन्ग 1. डियर मी (डायने वॉरेन: रिलेंटलेस)

2. गोल्डन (के-पॉप डेमन हंटर्स)

3. आई लाइड टू यू (सिनर्स)

4. स्वीट ड्रीम्स ऑफ जॉय (विवा वर्डी!)

5. ट्रेन ड्रीम्स (ट्रेन ड्रीम्स)

प्रोडक्शन डिजाइन में उपलब्धि 1. तमारा डेवरेल, शेन वियाउ (फ्रेंकस्टीन)

2. फियोना क्रॉम्बी, ऐलिस फेल्टन (हैमनेट)

3. जैक फिस्क, एडम विलिस (मार्टी सुप्रीम)

4. फ्लोरेंसिया मार्टिन, एंथनी कार्लिनो (वन बैटल आफ्टर अनदर)

5. हन्ना बीचलर, मोनिक शैम्पेन (सिनर्स)

साउंड में उपलब्धि 1. गैरेथ जॉन, अल नेल्सन, ग्वेंडोलिन येट्स व्हिटल, गैरी ए. रिज़ो और जुआन पेराल्टा (F1)

2. ग्रेग चैपमैन, नाथन रोबिटेल, नेल्सन फरेरा, क्रिश्चियन कुक और ब्रैड ज़ोर्न (फ्रेंकस्टीन)

3. जोस एंटोनियो गार्सिया, क्रिस्टोफर स्कारबोसियो और टोनी विलाफ्लोर (वन बैटल आफ्टर अनदर)

4. क्रिस वेल्कर, बेंजामिन ए. बर्ट, फेलिप पाचेको, ब्रैंडन प्रॉक्टर और स्टीव बोएडेकर (सिनर्स)

5. अमांडा विलाविजा, लाया कासानोवास और यास्मिना प्राडेरस (सिरात)

विजुअल इफेक्ट्स में उपलब्धि 1. जो लेटेरी, रिचर्ड बैनहैम, एरिक सेंडन और डैनियल बैरेट (अवतार: फायर एंड ऐश)

2. रयान टडहोप, निकोलस शेवेलियर, रॉबर्ट हैरिंगटन और कीथ डॉसन (F1)

3. डेविड विकरी, स्टीफन एप्लिन, चार्मेन चैन और नील कॉर्बोल्ड (जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ)

4. चार्ली नोबल, डेविड जारेटी, रसेल बोवेन और ब्रैंडन के. मैकलॉघलिन (द लॉस्ट बस)

5. माइकल राला, एस्पेन नॉर्डहल, गुइडो वोल्टर और डॉनी डीन (सिनर्स)

अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले 1. विल ट्रेसी (ब्यूगोनिया)

2. गुइलेर्मो डेल टोरो (फ्रेंकस्टीन)

3. क्लोई झाओ और मैगी ओ'फेरेल (हैमनेट)

4. पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल आफ्टर अनदर) - WINNER

5. क्लिंट बेंटले और ग्रेग क्वेदार (ट्रेन ड्रीम्स)

ओरिजिनल स्क्रीनप्ले 1. रॉबर्ट काप्लो (ब्लू मून)

2. जाफर पनाही, नादेर सैवर, शादमेहर रास्टिन, मेहदी महमूदियन (इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट)

3. रोनाल्ड ब्रोंस्टीन और जॉश सैफ्डी (मार्टी सुप्रीम)

4. एस्किल वोग्ट, जोआचिम ट्रायर (सेंटीमेंटल वैल्यू)

5. रयान कूगलर (सिनर्स) - WINNER

इंडिया के लिए क्या खास? ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनस ऑस्कर 2026 में प्रेजेंटर हैं। इंडियन-अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर गीता गांधबीर को दो नॉमिनेशन मिले हैं - 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म' (द परफेक्ट नेबर) और 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म' (द डेविल इज बिजी)। वहीं डायरेक्टर नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' (2025) 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रही।