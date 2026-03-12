Oscars 2026: ईरान युद्ध के बीच बढ़ेगी ऑस्कर 2026 में सिक्योरिटी? एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने किया साफ
ऑस्कर 2026 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि ऑर्गेनाइजर्स ने इस सेरेमनी के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है।
यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के बीच चल रही टेंशन का असर कैलिफोर्निया में दिख रहा है। कैलिफोर्निया में संभावित ईरानी ड्रोन हमले की चेतावनी के बाद अपकमिंग 98वें अकादमी अवॉर्ड्स सेरेमनी के आसपास सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं सामने आई हैं, जिसके चलते ऑर्गेनाइजर्स ने इस सेरेमनी के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है।
सुरक्षा बढ़ाई गई हैं
वहीं बुधवार को हॉलीवुड में रेड कार्पेट बिछाया गया हैं जिसमें कॉनन ओ'ब्रायन और मीडिया क्रू, सिनेमा के एनुवल फंक्शन के लिए पहले से ही मौके पर मौजूद थे।
हालांकि, हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात की तैयारियों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि एफबीआई ने कैलिफोर्निया के लॉ एन्फोर्समेंट को ईरान द्वारा यूएस वेस्ट कोस्ट को निशाना बनाकर जवाबी ड्रोन हमले की संभावना के बारे में चेतावनी दी है।
एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई ने लॉ एन्फोर्समेंट को नोटिस दिया कि ईरान हो सकता है एक्शन ले सकता है। वहीं एल टाइम्स के स्टेटमेंट के मुताबिक लॉस एंजिल्स कंट्री शेरिफ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि डिपार्टमेंट उच्च स्तर की तत्परता के साथ काम करना जारी रखे हुए है और सतर्कता बढ़ा रहा है।
प्रोड्यूसर राज कपूर क्या बोले
बता दें कि बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्रोड्यूसर राज कपूर ने बात की और इस बात का आश्वाशन दिया कि यहां अटेन्डेंट और गेस्ट की सेफ्टी होगी। उन्होंने कहा, ‘हमारे इस शो में बेस्ट टीम है और सिक्योरिटी टीम भी। हर साल हम मॉनिटर करते हैं कि देशभर में क्या हो रहा है। हमें एफबीआई और एलएपीडी का सपोर्ट है। यह एक क्लोज कोलैब्रेशन है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘यह शो क्लॉकवर्क के हिसाब से चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी इस शो में आए वो इसे विटनेस भी कर पाए। हम चाहते हैं सभी सेफ फील करें और प्रोटेक्टेड भी। बतौर प्रोड्यूसिंग टीम यह हमारी जॉब है। इसे हम हल्के में नहीं लेते हैं।’
वहीं वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक रेड कार्पेट पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है जो दिखेगी नहीं। अकादमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने इस पर हालांकि कमेंट भी नहीं किया है।
कब होगा ऑस्कर इवेंट
ऑस्कर 2026 की बात करें तो यह सेरेमनी 15 मार्च को डॉली थिएटर में होगी। कॉमेडियन कॉनन ओ'ब्रायन इस सेरेमनी को होस्ट करेंगे।
प्रियंका चोपड़ा बतौर प्रेजेंटर होंगी शामिल
प्रियंका चोपड़ा वहीं सेरेमनी में बतौर प्रेजेंटर ज्वाइन करेंगी। एक्ट्रेस के अलावा अर्नेट, रोबोर्ट डाउनी जूनियर, ऐनी हैथवे, पौल मेस्कल भी बतौर प्रेजेंटर आएंगे।
