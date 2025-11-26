ऑस्कर 2026 की रेस में देश की सबसे ज्यादा कमाई वाली एनिमेटेड फिल्म, क्या फाइनल लिस्ट में होगी शामिल?

Hindustan Hindi News
Highest Grossing Indian Animated Movie: भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट में शामिल हो गई है। फिल्म इसी साल रिलीज हुई है। फिल्म को अश्विन कुमार ने डायरेक्ट किया है।

Wed, 26 Nov 2025 10:29 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
2025 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा ऑस्कर 2026 की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट में इस फिल्म का नाम आया है। मतलब ये फिल्म साल 2026 ऑस्कर अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। इस लिस्ट में दुनियाभर की 34 और फिल्में शामिल हैं। महावतार नरसिम्हा जुलाई के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के नाम एक खास रिकॉर्ड है। ये फिल्म अबतक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटड फिल्म है।

लिस्ट में इन फिल्मों का भी नाम

oscars.org के मुताबिक, महावतार नरसिम्हा के अलावा द बैड गायज 2, ब्लैक बटरफ्लाइज, बॉयज गो टू जुपिटर, डॉग मैन, डॉग ऑफ गॉड, के पॉप डीमन हंटर्स, जूटोपिया 2, स्लाइड, द ट्विट्स और स्टिच हेड जैसी एनिमेडेट फिल्में 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट में शामिल हैं।

लिस्ट में आने के लिए क्या हैं नियम

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी में शामिल होने के लिए फिल्मों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। इन शर्तों के मुताबिक, फिल्म कम-से-कम 40 मिनट लंबी होनी चाहिए। फिल्म का 75 पर्सेंट हिस्सा एनिमेटेड होना चाहिए। फिल्म को अमेरिका के कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में कम से कम 7 दिन लगातार थिएटर में दिखाया जाना चाहिए।

केवल 5 फिल्मों का होगा चुनाव

नियमों के मुताबिक, अगर कोई एनिमेटेड फिल्म ऊपर दी शर्तों को पूरा करती है तो वो बेस्ट एनिमेटेड फीचर' के साथ-साथ 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर', दोनों कैटेगरी में अपना नाम भेज सकती है। महावतार नरसिम्हा ने इन शर्तों को पूरा करा है। इसलिए फिल्म दोनों कैटेगरी में शामिल होने के लिए योग्य है।

क्या फाइनल लिस्ट में आएगा महावतार नरसिम्हा का नाम?

अगर इस लिस्ट में 16 से अधिक फिल्में शामिल होती हैं तो उनमें से पांच फिल्मों को फाइनल नॉमिनी के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। उन पांच में से किसी एक को ऑस्कर मिलता है। 2026 के लिए करीब 35 फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई हैं। अब अगर महावतार नरसिम्हा का नाम फाइनल लिस्ट में आता है तो वो बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनेगी।

