Oscars 2026 : भारत की फिल्म होमबाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में हुई शॉर्टलिस्ट

संक्षेप: जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशान जेठवा की फिल्म होमबाउंड को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरे भारत को गर्व होगा। फिल्म ऑस्कर 2026 की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है।

Oscar 2026 : भारत के लिए खुशखबरी आई है। करण जौहर की फिल्म होमबाउंड 98 अकादमी अवॉर्ड्स के इंटरनेशनल फिल्म कैटगरी की लिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। नीरज घेवान द्वारा निर्देशित होमबाउंड को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। 16 दिसंबर को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स और साइंस ने ये अनाउंसमेंट की है। होमबाउंड, वर्ल्ड की 15 फिल्मों में से एक है।

विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की होमबाउंड पहले ही कई फेस्टिवल्स में धमाल मचा चुकी है और अब ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में आना अपने आपमें एक बड़ी उपलब्धि है।

करण जौहर को रहा गर्व इस खुशखबरी को शेयर करते हुए करण ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, ‘मैं बता नहीं सकता कि फिलहाल मैं कैसा फील कर रहा हूं। मुझे काफी गर्व है और मैं फिलहाल चांद पर हूं। हमारी फिल्मोग्राफी में होमबाउंड का होना अपने आप में गर्व फील करवाता है। थैंक्यू नीरज हमारे इतने सपने को सच करने के लिए। कान्स से ऑस्कर शॉर्टलिस्ट तक ये जर्नी काफी शानदार रही है। पूरी कास्ट, क्रू और टीम को प्यार है इस स्पेशल फिल्म से।’

क्या है फिल्म की कहानी होमबाउंड फिल्म की स्टोरी की बात करें तो यह 2 दोस्त पर बनी मूवी है जो सोसाइटी में कास्ट और धर्म की वजह से सामाजिक नाइंसाफी से गुजर रहे हैं। वहीं कोविड 19 के दौरान उनकी लाइफ में काफी बदलाव आते हैं वहीं उनके रिलेशन की परीक्षा होती है।