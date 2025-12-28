Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडOrry Wears Special T shirt to salman khan birthday shares photo with MS Dhoni viral people ask isne apna epic pose nhi
सलमान के बर्थ डे पर ओरी ने पहनी खास टी-शर्ट, MS धोनी संग वायरल हुई तस्वीर

संक्षेप:

Salman Khan Part Photos: सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर देश के कई जानेमाने चेहरे उनकी पार्टी में पहुंचे। सलमान के बर्थ डे पर ओरी एक खास टी-शर्ट पहनकर पहुंचे। 

Dec 28, 2025 12:43 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर पनवेल स्थित फार्महाउस पर एक शानदार पार्टी की। इस पार्टी में देश के कई जानेमाने चेहरे पहुंचे। सलमान खान की पार्टी में सिलेब्स के खास ओरी भी पहुंचे। ओरे ने सलमान खान की बर्थ डे पार्टी के लिए एक खास टी-शर्ट पहनी। यहां पर ओरी ने क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ तस्वीर क्लिक कराई। एमएस धोनी संग ओरी की तस्वीर अब वायरल हो रही है।

खास टी-शर्ट पहनकर सलमान की पार्टी में पहुंचे ओरी

सलमान की बर्थ डे पार्टी में ओरी जो टी-शर्ट पहनकर पहुंचे उसमें सलमान खान की तस्वीर छपी हुई थी। इस तस्वीर में सलमान खान का तेरे नाम वाला लुक नजर आ रहा था। वहीं, सलमान सिगरेट पीते दिख रहे हैं। उस तस्वीर पर लिखा है- ब्रैट।

एमएस धोनी समेत बाकी सिलेब्स तक ओरी ने क्लिक कराईं तस्वीरें

इस पार्टी में ओरी ने सलमान खान, अर्पिता खान, एपी ढिल्लों, साक्षी सिंह जैसे चेहरों के साथ तस्वीरें क्लिक कराईं। उन्होंने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं।

ओरी और एमएस धोनी की तस्वीर वायरल

एमएस धोनी संग ओरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक यूजर ने एमएस धोनी और ओरी की तस्वीर एक्स पर शेयर की। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, लोग इस तस्वीर पर कमेंट करने लगे। एक यूजर ने तस्वीर पर क्लिक करके कहा- ओरी ने अपना एपिक पोज क्यों नहीं दिया माही भाई के साथ। तभी एक दूसरे यूजर ने लिखा- ओरी को पता है कि उसके सामने कौन खड़ा है।

एक यूजर ने लिखा- अब ये एमएस धोनी को टच क्यों नहीं कर रहा है। वैसे तो सबको करता रहता है। एक ने लिखा- एमएस धोनी के करियर का सबसे नीचला प्वाइंट यही है। एक ने लिखा- कोई प्लीज धोनी को ओरी से अलग कर दो।

