ओरी ने एक रील से बनाए 76 लाख रुपये, बताया कैसे करते हैं कमाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी विश
ओरी सोशल मीडिया सेंसेशन काफी पहले बन चुके हैं। अब उन्होंने बताया है कि पैसे कैसे कमाते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्हें किस शख्स के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा है।
ओरी की कमाई कई बार हेडलाइन्स बन चुकी है। अब रीसेंटली उनकी एक रील ने लोगों को हैरान कर दिया है। ओरी ने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक रील से 76 लाख रुपये कमाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वह कैसे-कैसे कमाई करते हैं। ओरी दुनिया के बड़े-बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा चुके हैं लेकिन वह किसके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहता हैं, इसका इंट्रेस्टिंग जवाब दिया।
एक रील से कमाए 76 लाख
Learn by KK Create पॉडकास्ट में ओरी ने अपनी कमाई का जिक्र किया। वह बोले, 'बीते महीने मैंने एक रील से 76 लाख कमाए, सिर्फ एक रील से।' ओरी ने अपनी इनकम के दूसरे सोर्सेज भी बताए। उन्होंने बताया कि वह पेड फ्रेंडिशप से रुपये कमाते हैं। ओरी बोले, 'मैं अपना ज्यादातर पैसा इवेंट्स और पेड फ्रेंडशिप से कमाता हूं।'
ओरी को हायर करते हैं लोग
ओरी ने डिटेल में बताया कि लोग उन्हें अलग-अलग सोशल ओकेजन्स पर हायर करते हैं। लोग उन्हें लंच, डिनर, शादी, बर्थडे और दूसरे मौकों के लिए बुक करते हैं। वहां पर वह उनके मेहमानों से बात करते हैं, फोटोग्राफ्स के लिए पोज देते हैं और इवेंट का हिस्सा बनते हैं।
15 लाख में क्या-क्या करेंगे ओरी
ओरी बोले, 'आप 15 से 25 लाख में आप मुझे लंच या डिनर के लिए ले सकते हो। मैं आपकी शादी में भी आ जाऊंगा। बर्थडे में आ जाऊंगा और ऐसा स्पीच दूंगा कि हम बचपन के दोस्त हैं। मैं आपके साथ घूमूंगा, पेरेंट्स के साथ शॉट्स लूंगा, आप जिसको चाहेंगे टच करूंगा। ये एक एक्सपीरियंस है, जिसे आप खरीद सकते हैं।'
दो लोगों के पोज फेमस हैं
ओरी ने खुद को शाहरुख खान के बराबर ब्रैंड बताया। वह बोले, 'हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों के पोज फेमस हैं, शाहरुख खान और ओरी। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस स्टेटस तक पहुंच गया हूं।' ओरी ने बताया कि उनके फाइनैंसेज उनके पेरेंट्स मैनेज करते हैं।
किसके साथ खिंचवाना चाहते हैं फोटो
ओरी ने साथ अंबानी फैमिली, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कई सिलेब्स के पोज हैं। उनसे जब पूछा गया कि वह किसके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। उन्होंने बताया कि बस यही इच्छा बाकी रह गई है।
शादी के बारे में क्या सोचते हैं ओरी
ओरी ने कहा कि वह 20 या 25 साल की उम्र में फेमस नहीं हुए। वह 30 साल के होकर फेमस हुए हैं तो कुछ साल इस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। ओरी बोले कि वह 34 साल के होकर शादी करना चाहेंगे और अपने पार्टनर में सिर्फ पैसा देखेंगे। वह बहुत अमीर इंसान के साथ सेटल होंगे और टॉक्सिक रिलेशन चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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