orry replies people who bully him after farah khan cringe comment says he ate leftover food and used to sell himself मैंने खुद को बेचा, दोस्तों की जूठन खाई और चोरी की… फराह खान पर भड़के ओरी ने बताया कैसे बने अमीर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडorry replies people who bully him after farah khan cringe comment says he ate leftover food and used to sell himself

मैंने खुद को बेचा, दोस्तों की जूठन खाई और चोरी की… फराह खान पर भड़के ओरी ने बताया कैसे बने अमीर

ओरी क्या करते हैं ये बात अब तक रहस्य है। एक रील में ओरी ने अपना संघर्ष की कहानी सुनाई है और बताया है कि कैसे खुद को बेचकर पैसे कमाए। ओरी ने यह भी लिखा है कि वह दोस्तों का बचा खाना खाते थे और चोरी भी की है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:50 PM
share Share
Follow Us on
मैंने खुद को बेचा, दोस्तों की जूठन खाई और चोरी की… फराह खान पर भड़के ओरी ने बताया कैसे बने अमीर

ओरी उर्फ ओरहान अवात्रामणि की लाइफ और इनकम का सोर्स लोगों के लिए आज भी मिस्ट्री है। अब एक रील में ओरी ने अपना स्ट्रगल बताया है और कहा है कि उन्होंने खुद को बेचकर पैसे कमाए हैं। लिहाजा किसी को उनका मजाक उड़ाने का हक नहीं है। बता दें कि फराह खान ने ओरी की एक रील पर ऐसा कमेंट किया था जो शायद ओरी को रास नहीं आया। ओरी ने वो कमेंट भी रील में लगाया है।

बुली करने वालों को जवाब

ओरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की है। इसमें वह बोल रहे हैं, 'मैं देख रहा हूं कि कई लोग वीडियो पोस्ट करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और बुली कर रहे हैं कि मैं अपनी सिक्योरिटी और रिंग लाइट पब्लिक में लेकर गया। वहां उन लोगों ने बारिश में मुझे लिप सिंक करते हुए शूट किया। दोस्तों मैंने एक मॉल के शू सेक्शन से काम की शुरुआत की थी।'

खुद को बेचकर कमाया पैसा

ओरी आगे बोलते हैं, 'मैं लोगों को पर्सनल असिस्टेंट रहा हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी जानता हूं, आपको पता है कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है? मैं बस पकड़ने के लिए सुबह जल्दी जागता था, ताकि अपने दिन की शुरुआत कर सकूं। मैंने वोग इंडिया में काम किया है। मैं जापान के हाई एंड रेस्ट्रॉन्ट में होस्टिंग करता था। मुझे अपने दोस्तों की टेबल पर जो बचा खाना दिखता था वो मैं खा लेता था। गुजारा करने के लिए मैंनो चोरियां की हैं। जी हां, मैंने चोरी की है। कभी-कभी मैं खुद को बेच देता था और मैं इसमें बहुत अच्छा हूं। तो मैं कहूंगा कि ये काफी अच्छा काम है। मैं अपने गार्ड्स को पब्लिक में ले गया, वहां अपनी बेस्ट लाइफ को शूट करवाया। कोई कैसे इस चीज का मजाक उड़ा सकता है।'

फराह खान बनीं निशाना?

ओरी का ये वीडियो एक तरह से फराह खान को भी जवाब था। ओरी ने इसमें फराह खान का कमेंट भी लगाया है। इसमें फराह ने उन्हें 'क्रिंज' लिखा था। ओरी रीसेंटली फराह खान के व्लॉग के लिए शूट कर चुके हैं। उनका बारिश वाला वीडियो शूट के बाद था जिस पर फराह ने क्रिंज लिखा फिर ओरी ने जवाब दिया।

orry

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।