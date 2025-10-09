मैंने खुद को बेचा, दोस्तों की जूठन खाई और चोरी की… फराह खान पर भड़के ओरी ने बताया कैसे बने अमीर

ओरी क्या करते हैं ये बात अब तक रहस्य है। एक रील में ओरी ने अपना संघर्ष की कहानी सुनाई है और बताया है कि कैसे खुद को बेचकर पैसे कमाए। ओरी ने यह भी लिखा है कि वह दोस्तों का बचा खाना खाते थे और चोरी भी की है।

खुद को बेचकर कमाया पैसा ओरी आगे बोलते हैं, 'मैं लोगों को पर्सनल असिस्टेंट रहा हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी जानता हूं, आपको पता है कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है? मैं बस पकड़ने के लिए सुबह जल्दी जागता था, ताकि अपने दिन की शुरुआत कर सकूं। मैंने वोग इंडिया में काम किया है। मैं जापान के हाई एंड रेस्ट्रॉन्ट में होस्टिंग करता था। मुझे अपने दोस्तों की टेबल पर जो बचा खाना दिखता था वो मैं खा लेता था। गुजारा करने के लिए मैंनो चोरियां की हैं। जी हां, मैंने चोरी की है। कभी-कभी मैं खुद को बेच देता था और मैं इसमें बहुत अच्छा हूं। तो मैं कहूंगा कि ये काफी अच्छा काम है। मैं अपने गार्ड्स को पब्लिक में ले गया, वहां अपनी बेस्ट लाइफ को शूट करवाया। कोई कैसे इस चीज का मजाक उड़ा सकता है।'