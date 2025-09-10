ओरी इंडस्ट्री में कई स्टार किड्स के दोस्त हैं। वह उन लोगों के साथ अक्सर चिल करते दिखते हैं। उनकी लेटेस्ट रील में काजोल की बेटी नीसा उनके साथ हैं। दोनों ने मिलकर काफी डरावनी रील बनाई है।

सोशल मीडिया सेंशन ओरी काफी क्रिएटिव हैं। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट भी इंट्रेस्टिंग होते हैं। रीसेंट पोस्ट में ओरी ने चैट जीपीटी पर सटायर किया है। इस रील में उनके साथ अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा भी हैं। ओरी ने इसमें दिखाया है कि वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी औऱ की नहीं होगी, अगर ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया जाए तो क्या होगा। इसमें वह नीसा का मर्डर करके सबूत मिटाते दिखते है। उनकी रील पर सिलेब्स के मजेदार कमेंट है।

ओरी की डरावनी रील रील में दिखता है कि ओरी एक प्लेन में बैठकर जाते हैं। इसके बाद वह एक रूम में पहुंचते हैं जहां काजोल की बेटी नीसा उन्हें देखकर खुश होती हैं तब तक ओरी गन निकालते हैं। नीसा गन देखकर डर जाती हैं। ओरी उनको गोली मार देते हैं। इसके बाद उनके खून से सने हाथ दिखाई देते हैं। वह हाथ धोकर खून साफ करते हैं। माचिस लेकर उस घर में आग लगाकर सबूत मिटाते हैं। इसके बाद प्लेन से वापस लौट जाते हैं।



