फराह खान के कुक दिलीप को ऑरी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा ‘फालतू आदमी’, शुरू हुआ ड्रामा
Orry vs Dilip: फराह खान और उनके कुक दिलीप, ऑरी के घर पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दिलीप को अंदर जाने से रोका और फराह के सामने उन्हें ‘फालतू आदमी’ भी कहा।
फराह खान और उनके कुक दिलीप का यूट्यूब कुकिंग शो इस बार एक मजेदार मोड़ पर पहुंच गया है। उनके नए एपिसोड में दोनों इंटरनेट सेंसेशन ऑरी के घर पहुंचे, लेकिन घर के गेट पर ही एक ड्रामा शुरू हो गया। ऑरी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने दिलीप को ‘फालतू आदमी’ कहकर अंदर जाने से रोक दिया। ये देखकर फराह हैरान रह गईं और बोलीं, “अरे, ये मेरा शेफ है!” इसके बाद फराह ने सिक्योरिटी को काफी समझाया, वहीं दिलीप ने रोने-धोने की नकली एक्टिंग शुरू कर दी। आखिरकार फराह की फरमाइश और दिलीप की ड्रामेबाजी देखकर गार्ड्स को हार माननी पड़ी।
अंदर पहुंचते ही फराह ने दिलीप से पूछा कि क्या वह ऑरी को जानते हैं? दिलीप ने मासूमियत से कहा, “नहीं।” यह सुनकर ऑरी थोड़े हैरान रह गए। फराह ने तुरंत कहा, “ये ऑरी हैं, लिवर!” तो दिलीप बोले, “मतलब कलेजा?” फराह हंस पड़ीं। फिर फराह ने पूछा, “मैं कौन हूं?” दिलीप ने झट से जवाब दिया, “मनी गिवर!” जिस पर फराह खिलखिलाकर बोलीं, “बस यही काम रह गया है मेरा।”
इसके बाद ऑरी ने फराह को अपना आलीशान घर दिखाया। उन्होंने अपने फोन केस का अजीबोगरीब कलेक्शन भी दिखाया। फिर ऑरी उन्हें किचन में लेकर गए, जहां फराह ने उन्हें चिकन बनाना सिखाया। ऑरी ने खुद हाथों से मसाले मिलाए। डिश तैयार होने के बाद ऑरी ने चखकर कहा, “वाह, ये तो बहुत टेस्टी है!” बातचीत के दौरान ऑरी ने यह भी बताया कि वह अपने दो भाइयों के साथ इस घर में रहते हैं। हालांकि, तीनों साथ में नहीं रहते हैं, बारी-बारी आते हैं।
